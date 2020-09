Die Senioren wurden in den Wahlslogans übergangen

Iserlohn. Eine kritische Nachlese zum Kommunalwahlkampf in Iserlohn.

Wir müssen uns verabschieden von den den netten Menschen, die uns monatelang von vielen Laternenmasten und von großen Plakatflächen angelächelt haben. Und von den flotten Sprüchen, mit denen sie um unsere Stimmen warben.

In Sachen Bescheidenheit dürfte der Kandidat der ISERLOHNER mit seinem Spruch „Ver­änderung nur mit mir“ einen Preis verdient haben. Man beachte die raffinierte Wortwahl. Es ist von Ver­änderung und nicht von Verbesserung die Rede. Sollte die Sache schiefgehen, wird man dem Kandidaten keinen Vorwurf machen können.

Die SPD versprach, Iserlohn zur kinderfreundlichsten Stadt Deutschlands zu machen. Ein erstre­benswertes Ziel, nur dass völlig offen bleibt, woran die Kinderfreundlichkeit zu messen ist. Geht es um die buntesten Spielplätze, um gut ausgestattete Entbindungsstationen oder um die Höhe der Kita-Gebühren?Einer der Bewerber verwies auf seine „Leidenschaft für Lösungen“, aber welche Probleme will er denn lösen und welche Lösungen hat der Mann bisher zustande gebracht? Das wäre interessant zu lesen. „Leidenschaft für Lösungen“ haben schließlich alle Rätselfreunde und davon gibt es viele.

„Iserlohn weiterdenken“ will die CDU. Hoffen wir, dass es nicht beim Denken bleibt, sondern dem Denken auch Taten folgen. Gute Ideen haben wir eigentlich schon genug, was fehlt ist die Umset­zung. Denken scheint überhaupt Mode zu sein.

Die FDP präsentierte sogar eine Kandidatin mit „Mut zur eigenen Denke“. Sehr flott, aber vielleicht ist in der Politik doch mehr die Lenke als die Denke gefragt. Die Linke ist „Für gute Sportstätten & Schwimmbäder“, aber was hat das mit Iserlohn zu tun? Wird die Schwimmhalle in der Heide bald wieder geöffnet sein? Und was wird aus dem verlotterten Sportplatz neben der Lichten Kammer? So ging es nun endlos weiter. Es gab viel Wortgeklingel und wenig nachprüfbar Konkretes.

Völ­lig übergangen wurden dabei die Senioren. Die stellen zwar einen beträchtlichen Anteil der Bevöl­kerung. Mehr als 30 Prozent der Iserlohner Einwohner sind 60 Jahre und älter. Auch nimmt ihr An­teil an der Gesamtbevölkerung ständig weiter zu, aber in der Wahlwerbung kommen sie nicht vor. Dass sich die Kandidatinnen und Kandidaten jugendlich-dynamisch geben, ist zu versteh­en, wer möchte schon als runzelige Oma auf einem Plakat erscheinen. Dass aber die Parteien und Wähl­ergemeinschaften einer so großen Bevölkerungsgruppe wie den Senioren nichts zu anzubieten ha­ben, verstehe ich nicht. Da ist nirgendwo von abgeschrägten Bordsteinen für Rollstuhlfahrer, von neuen Warte­häuschen an den Bushaltestellen, von Bürgerbüros in allen Vororten oder von der Rückkehr der Sparkassen-Außenstellen die Rede. Und die längst überfällige Angleichung des MVG-Fahrpläne an den Fahrplan der Bahn – kommt sie oder kommt sie nicht? Wir werden sehen und schließlich haben wir ja in einigen Jahren wieder die Wahl.