Menschen finden Ruhe und Erholung vor der Haustür

Iserlohn. Die voll entfaltete Natur, der Blick auf die Höhen des Seilerwaldes und die frische Luft ohne Maske einzuatmen, ist in der Krise ein Glücksfall.

Es ist ein wunderschöner, sonniger Maitag. Um mich herum präsentieren sich die Bäume und Sträucher in ihrem unterschiedlichen Grün. Die haushohe Kastanie strahlt mit ihren weißen, aufrechten Rispen wie ein Weihnachtsbaum im Frühling. Welch ein schöner Anblick.

Eine kleine Fichte zeigt ihre hellgrünen neuen Triebe. In ihrem Geäst hat sich ein Drosselpaar sein Nest gebaut, aber eine Elster hat sie vertrieben und die Brut zerstört. Auch das ist die Natur.

Reges Treiben herrscht in den Schrebergärten. Die Kinder toben nach Herzenslust herum und messen in der Hüpfburg ihre Sprungkraft. Unter den lila und weiß blühenden Fliederbüschen haben die Erwachsenen eine Kaffeetafel aufgestellt, während ein Nachbar in einigem Abstand ein Pröhlken über den Gartenzaun hält. Fröhliches Vogelgezwitscher begleitet diese Idylle.

Die Apfelblüte im Mai stellt die Carona-Krise in den Schatten. Foto: Jochen Pfänder

Mein Weg führt mich ins nahe liegende Naturschutzgebiet „Duloh“. Das weitläufige Gelände bietet Ruhe und Erholung für Menschen mit und ohne Hundebegleitung. Für die Vierbeiner ist dieses ein wahres Paradies zum Austoben. Hat man gerade das Glück, der riesigen Schafherde des bekannten Schäfers zu begegnen, genieße ich diesen Anblick mit großer Freude.

Die voll entfaltete Natur, der Blick auf die Höhen des Seilerwaldes und die frische Luft ohne Gesichtsmaske einzuatmen, ist in dieser Krise (Sorry, ich kann das Wort Corona nicht mehr hören) ein Glücksfall.

Der sonst so von Feiern bestimmte Mai muss passen. Mit leichten Lockerungen versucht man die Bevölkerung zu beruhigen. Aber was ist in dieser Situation richtig und falsch? Wir haben es mit einem unsichtbaren Feind zu tun. Da können sich einige Regierungen noch so oft gegenseitig beschuldigen, es nützt alles nichts.

Ein Genuss ist in diesen Tagen auch der Duft des blühenden Flieders. Foto: Michael May / IKZ

Wie heißt es in einem Wiener Lied, „Das Schicksal setzt den Hobel an und hobelt alle gleich.“ Da hilft auch kein Gut und Geld. Das Drängen der Wirtschaft, Gastronomie, Einzelhandel, Friseure usw. auf eine Wiedereröffnung ist verständlich. Aber was ist, wenn das alles zu früh war? Meinen Einkauf in der Stadt tätige ich nur für den Erwerb von Lebensmitteln. Es macht mir keinen Spaß, mit einer Maske im Gesicht in den Läden herumzulaufen, Abstand von den Mitmenschen zu halten und zu warten, bis ich endlich das Objekt meiner Begierde begutachten oder anprobieren kann. Das erworbene Eishörnchen oder die Tüte Fritten erst nach 50 Metern von der Ausgabestelle verzehren zu dürfen ist gewöhnungsbedürftig. Aber wem es schmeckt, es sei allen gegönnt.

Wir Älteren müssen uns noch ein wenig gedulden, bis wir wieder in einem gepflegten Restaurant speisen dürfen. Also heißt es weiter durchhalten, im Grünen spazieren gehen und morgens und abends meinem kleinen „Caruso“, einer Schwarzdrossel lauschen, die auf meinem Balkon täglich ihr schönstes Konzert gibt.