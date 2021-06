Iserlohn. Der Sommermonat Juni startete gleich mit seinem vollen Programm. Der kühle und nasse Mai bildete die Grundlage für das üppige Grün und die bunte Blütenpracht. In den Gärten herrscht reges Treiben. Kinder toben herum und testen ihre Sprungkraft in den Hüpfburgen, während Papa und Mama die übliche Gartenarbeit erledigt. Endlich mal wieder raus an die frische Luft, bei wohliger Wärme und ohne Maske. Der Seilersee (eigentlicher Name „Callerbach Talsperre“) ist bei schönem Wetter ein großer Anziehungspunkt für die Menschen aus dem Ruhrgebiet. Sie erfreuen sich an der Flora und Fauna sowie den Angeboten rund um den See. Minigolf, die Vogelvoliere, Schwäne, Gänse, Enten und Reiher, für die Besucher eine schöne Abwechselung.

Nun gibt es einige Menschen, für die die Hinterlassenschaft der Vogelwelt auf den Gehwegen ein Dorn im Auge ist. Klar, das ist kein schöner Anblick, aber das ist die Natur. Was wäre der See ohne diese Wasservögel? Der Märkische Stadtbetrieb Iserlohn/Hemer (SIH) reinigt regelmäßig die Wege rund um den See. Er kann nicht ständig hinter jedem Vogelschiss her sein, während an anderen Stellen des Sees die Tiere trotz des Verbotes gefüttert werden. „Pampers“ für die Vogelwelt sind noch nicht erfunden!

Wer in Schläppchen und Stöckelschuhen die Natur erkunden will, sollte lieber auf dem „Roten Teppich“ bleiben. Man erkennt sie sofort, die Menschen, welche coronabedingt zum ersten Mal einen Wald betreten.

Respekt und Achtung gegenüber der Natur sind bei ihnen fehl am Platze. Warum das gebrauchte Taschentuch, Bonbonpapier oder die Zigarettenpackung wieder mitnehmen? Ab in die Büsche damit und den Hund lassen wir auch frei laufen. Einsperren sollte man auch die Chaoten, welche ihren Abfall, Sperrmüll und Bauschutt in der Natur entsorgen. Hat sie nicht schon genug gelitten unter Kyrill, den Borkenkäfern und den heißen Sommern?

Endlich besinnt man sich was geschieht, wenn Bienen und Insekten ihren Lebensraum verlieren. Landwirte lassen auf ihrem Acker Raum für eine Blumenwiese, Insektenhotels werden modern, und mancher Steingarten wird wieder zur Blühoase. Das ist zwar ein Anfang, aber ob es reicht? Solange die Großkonzerne in aller Welt die Natur und die Menschen in ihrer Gier nach immer mehr ausbeuten, wird es für die „Mutter Erde“ kein gutes Ende nehmen.

Ob sich die Damen und Herren beim „Klimagipfel“ auch darüber den Kopf zerbrechen?

