Hier findet ihr die fünfte Ausgabe zum Download.

Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

#HeimatGefühle #5

# Neues Jahr, neue Ausgabe. Zugegeben, kalendarisch ist das Jahr schon wieder zu einem Viertel rum, aber da #HeimatGefühle eben nur alle drei Monate erscheint, starten wir erst jetzt so richtig in das neue Jahr. Und sind wir doch ehrlich: In den ersten Wochen und Monaten eines neuen Jahres wissen wir meistens sowieso noch nicht so genau, ob wir lieber dem alten hinterhertrauern oder uns auf das schon bereits laufende freuen sollen.

Uns von #HeimatGefühle ging es auf jeden Fall so, schließlich war 2018 für uns ein sehr aufregendes Jahr: Es war die Geburtsstunde dieses Magazins. Vor fast genau einem Jahr hat alles angefangen. Die ersten Meetings, die ersten Entscheidungen, die ersten Themenideen. Aus einer Idee wurde recht schnell Wirklichkeit, die wir — und auch ihr — am 16. März 2018 das erste Mal in den Händen halten konntet. Ein großartiges Gefühl, an das wir gerne zurückdenken.

JETZT, EIN JAHR UND VIER HEFTE SPÄTER, FREUEN WIR UNS ABER VOR ALLEM AUF ALL DAS, WAS NOCH KOMMT.

Wir wussten beim Start noch nicht, wo genau die Reise hingehen würde. Jetzt wissen wir es und möchten mit euch in das nächste Kapitel von #HeimatGefühle starten. Und deswegen haben wir in den vergangenen Monaten natürlich nicht Däumchen drehend in der Ecke gesessen, sondern haben fleißig recherchiert, um für euch spannende und emotionale Themen aus der Heimat zu finden.

Und was soll ich sagen: Wir haben sie gefunden. Geschichten, mit denen wir bei euch — und damit beziehe ich mich auf mein Editorial für die allererste Ausgabe — Gefühle auslösen. Und vor allem eines ganz gezielt: Heimatgefühle.

PS: Natürlich stehe ich euch immer gerne zur Verfügung – egal, ob bei Fragen oder Kritik. Meldet euch gerne!

Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite