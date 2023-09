59 Benjamin Jaksch | Über Life-Long-Learning, das Leben aus einer anderen Perspektive betrachten und die zwei Welten des Lernens

Jede:r von uns lernt anders und da gibt es auch nicht die eine Gebrauchsanweisung. Für Learning Catalyst Benjamin Jaksch ist es daher wichtig, sich zu fragen, was möchte ich können, und auch die Selbstreflexion nicht zu vernachlässigen. Das Thema Lernen spielt für ihn seit seiner Jugend eine große Rolle und hat ihn bis heute nicht losgelassen. Seit 2018 berät er seine Kund:innen zu diesem Schwerpunkt und möchte ihnen zeigen, wie sie das Lernen in ihrem Arbeitsalltag und auch für ihre Mitarbeitenden attraktiver gestalten können. Wie ihm das gelingt, warum ein aktives Verb euch beim Lernen helfen kann und wie Creator und Speaker Benjamin Jaksch selbst lernt, erfahrt ihr in dieser Folge. New Work Notes: Meet your Master - Deine Wissensplattform Masterclass – Learn from The Wordl’s Best Produziert von der FUNKE Mediengruppe.

