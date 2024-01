Kettensägen-Tango (3): „Du arbeitest ja ganz anders als ich, Schatz?!“

Warum sind 60 Prozent der Kinder mangelernährt? Wieso sind alle so freundlich? Und ist das ganze Land durchtätowiert?

Warum sind 60 Prozent der Kinder mangelernährt? Wieso sind alle so freundlich? Und ist das ganze Land durchtätowiert? Suse und Hajo Schumacher versuchen sich an Workation in Argentinien. Gar nicht so einfach. Im Mutmachpodcast von Funke staunen sie in der dritten Folge des Kettensägen-Tangos über einen Hobbit-Pool, entdecken sehr verschiedene Arbeits- und Ehrgeiz-Level, halbieren ihr Programm, erleiden einen Freundlichkeitsschock, genießen ihr Airbnb-Zimmer bei einem geheimnisvollen Professor und wissen nun, warum Malle hier "Matsche“ heißt. Plus: Monopole, Steuergeschenke und Menschen, die immer ärmer werden - ein exklusives Interview mit Ökonomie-Professor José Luis Nicolini zum argentinischen Dauerdrama. Folge 704. Dem Wir-Podcast auf Instagram folgen Literaturempfehlung: Kathrin Hinrichs + Hajo Schumacher Buch: "Ich frage für einen Freund..." Das Sex-ABC für Spaß in den besten Jahren Klartext Verlag. Kostenlose Meditationen für mehr Freundlichkeit (Metta) und Gelassenheit (Reise zum guten Ort) unter suseschumacher.de

