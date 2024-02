Kettensägentango (7): „Und wenn wir uns trennen, Schatz?“

Punkige Jugend, Grasluft wie in Kreuzberg und die Verstaatlichung der neuen Technikdroge Lithium.

Punkige Jugend, Grasluft wie in Kreuzberg und die Verstaatlichung der neuen Technikdroge Lithium. Im Mutmachpodcast von Funke berichten Suse und Hajo Schumacher von ihrem Boomer-Projekt Arbeiten und Reisen in Südamerika. In Chiles Hauptstadt Santiago kochen die Gefühle hoch. Nach dem leeren Nest sollen neue Rollen her, aber welche? Wie geht Grenzensetzen, welche Bedürfnisse zählen wirklich. Weitere Themen: die Hauptstadt der Graffitis. Allendes zerbrochene Brille und Kissingers dubiose Rolle. Das Schwinden der Wasserreserven. Der 60. Geburtstag ganz allein. Plus: Suse entdeckt die Kriegerin, und Hajo freut sich auf me-time. Folge 716.

Der Kriegerinnen-Workshop von Suse

Chiles Präsident Gabriele Boric

Allendes letzte Rede (in der DDR übersetzt)

So wurde Allendes letzte Rede gerettet

Kissingers Rolle in Chile

