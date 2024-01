Neuer Silvesterbrauch: Asche im Champagnerglas

Was haben wir im neuen Jahr vor? Was kann weg? Und warum fliegt die Familie gerade jetzt auseinander? Paul und Hajo Schumacher analysieren für den Mutmachpodcast von Funke den Jahreswechsel.

Was haben wir im neuen Jahr vor? Was kann weg? Und warum fliegt die Familie gerade jetzt auseinander? Paul und Hajo Schumacher analysieren für den Mutmachpodcast von Funke den Jahreswechsel. Unsere Themen: Klarer Sieg für Olaf Scholz im Ansprachenduell gegen Bundespräsident Steinmeier. Warum Asche im Champagner Glück bringt. Kein Verlaß auf Neukölln. Das Missverständnis Highdeck-Siedlung. Gaza und die Böllerscham. Achtung Nostalgiefalle. Das Empty-Nest-Syndrom und der Kettensägen-Tango. Keine Angst vorm Superwahljahr. Plus: Warum wir das Jahr mit schlechten Vorsätzen starten. Folge 696 Dem Wir-Podcast auf Instagram folgen Literaturempfehlung: Kathrin Hinrichs + Hajo Schumacher Buch: "Ich frage für einen Freund..." Das Sex-ABC für Spaß in den besten Jahren Klartext Verlag. Kostenlose Meditationen für mehr Freundlichkeit (Metta) und Gelassenheit (Reise zum guten Ort) unter suseschumacher.de

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Podcast