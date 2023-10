Essen. „Alle wollen etwas tun, wissen aber nicht, was sie tun sollen“, sagt Pastor Isaak aus dem Westjordanland. Seine Wut gilt nicht nur Israel.

FUNKE-Reporter Jan Jessen hat im Westjordanland mit Palästinensern und Palästinenserinnen gesprochen, um nachzuvollziehen, wie die Menschen auf das Hamas-Massaker und die israelische Reaktion blicken. Aus den Gesprächen wird klar: „Es gibt Wut, es gibt Frustration“, wie Pastor Isaak aus Bethlehem sagt.

Es ist Wut über die Zivilisten, die im Gazastreifen sterben. Es geht um die Eigenstaatlichkeit Palästinas und den ungelösten Nahost-Konflikt. Doch nicht nur Israel steht im Zentrum der Gespräche. Es geht auch um die Aktivitäten der palästinensischen Führung. Über das Massaker der Hamas möchte fast niemand sprechen, eine klare Verurteilung des Terrors bleibt in vielen Gesprächen aus. Hören Sie jetzt in die Sonderfolge unseres Podcasts „So fühlt sich Krieg an“ rein. Sie können direkt hier im Webplayer auf Play drücken:

In unserem Podcast „So fühlt sich Krieg an“ haben wir zuletzt über Miriam und ihre Familie berichtet. Ihr Kibbuz in Nahal Oz, ganz in der Nähe des Gazastreifens, ist am 7. Oktober von der Hamas überfallen worden. Mindestens 14 Menschen sollen getötet worden sein. Ihre eigene Familie, ihr Mann und ihre drei Kinder konnten unverletzt fliehen. Doch das Trauma ist groß.

In unserem Podcast geht es normalerweise um den Krieg in der Ukraine. In jeder Folge erzählen Betroffene ihre Geschichten. Es sind Geschichten voller Trauer und Schmerz, die FUNKE-Reporter Jan Jessen aus der Ukraine mitbringt. Hier finden Sie die neuesten Podcast-Folgen in der Übersicht:

