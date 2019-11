Foto: Michael May / IKZ

In der Aula des Stenner-Gymnasiums findet ab 18.30 Uhr ein Schulkonzert statt.

Die Übersicht für Donnerstag, 28. November 2019

Termine, Rat und Hilfe

Iserlohn

Chorkonzerte

Gymnasium an der Stenner, Schulkonzert „Glamour am Stenner“, Gymnasium an der Stenner, 18.30 Uhr, Stennerstraße 5, (02371)2171880.

Weihnachtszeit

Alter Rathausplatz, Iserlohn Horn Power, Weihnachtliche Blasmusik aus der Musikschule Iserlohn, Stadt Iserlohn, 18 Uhr.

Ausstellung & Museum

Städtische Galerie, Hans Strand: Erde, 15-19 Uhr, Theodor-Heuss-Ring 24, (02371)2171970.

Stadtmuseum Iserlohn, Fluch & Segen - Galmei-Bergbau in Iserlohn, Stadtmuseum Iserlohn, 10-19 Uhr, Fritz-Kühn-Platz 1, (02371)217-1960, www.iserlohn.de.

Messen & Märkte

Hennener Marktplatz, Wochenmarkt, Stadt Iserlohn, 14-18 Uhr, Hennen, Marktplatz 1.

Körper & Geist

Bömberg Realschule, Herzsport, Turnhalle, TuS Iserlohn, 17.30-18.45, 18.45-20 Uhr, Schleddenhofer Weg 61.

Parkplatz Alexanderhöhe, Nordic Walking, Institut für Bildung und Sport im TuS 1846, 17 Uhr, Alexanderhöhe.

Parkplatz Dreieckswiese, Nordic Walking, Institut für Bildung und Sport im TuS 1846, 17 Uhr.

Turnhalle Wiesengrund, Bosseln, Behindertensportgemeinschaft, 16-18 Uhr, Im Wiesengrund 35, (02371)471875.

Kinder & Jugendliche

AWO-Jugendtreff Iserlohn, Begegnungsstätte geöffnet, AWO-Jugendtreff Iserlohn, 13-17 Uhr, Stennerstraße 10 a, (02371)784671, www.awo-ha-mk.de.

Kinder- und Jugendtreff Hennen, Treffen, 15-17 Uhr, Hennen, Scherlingstraße 37, (02304)942022.

Kinder- und Jugendzentrum, Offene Tür, 12-22 Uhr, Karnacksweg 44, (02371)967070.

Niddastraße 30, Ausleihe von Spielen, Kinderschutzbund, 14-16 Uhr, Spiel- und Lernstube, Kinderschutzbund, 8-12, 14-16 Uhr.

Städtischer Kinder- und Jugendtreff Heide-Hombruch, Geöffnet für 14- bis 21-Jährige, Städtischer Kinder- und Jugendtreff Heide-Hombruch, 14-20 Uhr, Geöffnet für 6- bis 13-Jährige, Städtischer Kinder- und Jugendtreff Heide-Hombruch, 14-19 Uhr, Iserlohnerheide, Friedrich-Kaiser-Straße 22, (02371)32888.

Infos & Forum

VHS im Stadtbahnhof, Sprachenberatung Deutsch als Fremdsprache, VHS im Stadtbahnhof, 16-17.30 Uhr, Bahnhofsplatz 2, (02371)2171944, www.vhs-iserlohn.de.

Kita, Schule, Uni

Städt. Familienzentrum „Kleine Strolche“, Offene Sprechstunde, 14-16 Uhr, Ulrich-Fust-Straße 4.

Senioren

AWO-Begegnungsstätte, Fit im Kopf und in den Gliedern (Gedächtnistraining), 10 Uhr, Geöffnet, 9-17 Uhr, Handarbeitskreis, 14-16 Uhr, Internet-Café, 14-16 Uhr, Klön- und Spielrunde, 14 Uhr, PC-Kurs für Fortgeschrittene, 9.30-11.30 Uhr, Nußstraße 3.

DRK, Gymnastik, DRK, 10-11 Uhr, Skatrunde, DRK, 14-18 Uhr, Karnacksweg 35 a, (02371)81930.

Grundschule Kalthof, Treffen, Seniorenrunde Kalthof, 15 Uhr, Kalthof, Leckingser Straße 226, (02371)97860, www.gs-kalthof.de.

St. Pankratius Seniorenheim, Bastelrunde bzw. Sonderveranstaltungen, St. Pankratius Seniorenheim, 15.30 Uhr, Gymnastik und Singen, St. Pankratius Seniorenheim, 10 Uhr, Am Dicken Turm 19, (02371)82490.

Städtische Begegnungsstätte Sonnentreff, Musikalischer Nachmittag mit dem Donauschwäbischen Singkreis Iserlohn, 15 Uhr, Dröschederfeld, Sonnenweg 5 a.

Soziales

AWO-Mutter-Kind-Kurberatung, Telefonberatung, 9-12, 13-16 Uhr, (02371)13473.

AWO Schuldnerberatung, Termine nach Vereinbarung, Gartenstraße 50, (02371)785716, www.awo-ha-mk.de.

AWO Werkstatt im Hinterhof, Suchtberatung, 9-17 Uhr, Obere Mühle 28, (02371)27286, www.awo-ha-mk.de.

Baarstraße 30, Erwerbslosenberatung und Behördenbegleitung, aufRecht, 14-18 Uhr.

Beratungsstelle Knackpunkt, Beratung für straffällige Jugendliche, 9-18 Uhr, Hohler Weg 24, (02371)12445.

Beratungszentrum Iserlohn (bzi), Psychologische Beratungsstelle und Fachdienst gegen Gewalt, 8-16 Uhr, Wermingsen, Corunnastraße 2, (02371)968130.

Caritas Ambulanter Kinder- und Familienhospiz-Dienst ZeitGeschenk, Trauer- und Sterbebegleitung für Kinder, Jugendliche und Familien, Caritas Ambulanter Kinder- und Familienhospiz-Dienst ZeitGeschenk, 8-16 Uhr, telefonische Terminabsprache, Karlstraße 15, (02371)8186871.

Caritas Familien- und Erziehungsberatung, Telefonische Terminabsprache, 8-17 Uhr, Karlstraße 15, (02371)818670.

Caritas Frühe Hilfen - für Schwangere und Familien mit Kindern bis zum 3. Lebensjahr, Telefonische Terminabsprache, 8-16.30 Uhr, Karlstraße 15, (02371)818686.

Caritas Migrations- und Integrationsberatung, Telefonische Terminabsprache, Caritas Migrations- und Integrationsberatung, 8-13 Uhr, Karlstraße 15, (02371)818622.

Caritas Schuldner- und Insolvenzberatung, Telefonische Terminabsprache, 8-16.30 Uhr, Karlstraße 15, (02371)818615.

Caritas-Sozialstation, Telefonberatung, 8-17 Uhr, (02371)818617.

Caritas Suchtberatung, Telefonische Terminabsprache, 8-16.30 Uhr, Karlstraße 15, (02371)818619.

Continue-Büro im Rathaus II, Geöffnet, Continue - der ehrenamtliche Dienst, 15-17 Uhr, (02371)2172095.

DRK-Schwangerschaftsberatungsstelle, Information und Beratung rund um die Schwangerschaft (auch im Schwangerschaftskonflikt), 9-17 Uhr, Information und Beratung rund um die Schwangerschaft (auch im Schwangerschaftskonflikt):, 15-17 Uhr, Termine nach Vereinbarung, Karnacksweg 35 a, (02371)819330.

DROBS, Drogenberatung für Iserlohn und Hemer, 9-17 Uhr, Am Dicken Turm 9, (02371)22851.

Ev. Krankenhaus Bethanien, Vorbereitungskursus für Schwangere, 17-18, 18-19 Uhr, Vorbereitungskursus für werdende Eltern, 19-20 Uhr, Hugo-Fuchs-Allee 3, (02371)212-0.

Frauenhaus Iserlohn, Aufnahme Tag und Nacht, (02371)12585.

Iserlohner Paten IsPa (Begleitung für junge Familien), Telefonische Information, (02371)818670.

Johanniter, Betreuung für Menschen mit Demenz - Entlastung für Angehörige, 13.30-17.30 Uhr, Im Wiesengrund 90.

Johanniter-Unfall-Hilfe, Beratung nach Vereinbarung, Johanniter-Unfall-Hilfe, 7.45-16.30 Uhr, Hansaallee 6.

Kath. Ehe-, Familien- und Lebensberatung, Paarberatung, Kath. Ehe-, Familien- und Lebensberatung, 9-12 Uhr, Friedrichstraße 7, (02371)29363.

Kinderschutzbund, Beratung, Kinderschutzbund, 13-14 Uhr, Niddastraße 30, (02371)68066.

Kinder- und Jugendtelefon, Telefonberatung, 14-20 Uhr, (0800)1110333.

Netzwerk Diakonie, Beratung für Menschen mit Behinderung, 9-12 Uhr, Kurt-Schumacher-Ring 14, (02371)29529.

Pflegeberatung Märkischer Kreis, Hilfe zur Pflege, 8-18 Uhr, Rathaus, (02371)2172072.

Pro Familia, Beratung bei Schwangerschaft (auch bei Konflikt) und zu Sexualität und Partnerschaft, 8.30-16 Uhr, Theodor-Heuss-Ring 2, (02371)789755.

Rathaus I, Beratung für Frauen und Mädchen, Gleichstellungsstelle der Stadt Iserlohn, Tel.: 02371/2171331, Schillerplatz 7.

Sozialpsychiatrischer Dienst, Beratung, 9-11 Uhr, Friedrichstraße 70, (02371)9668080.

Stadtverwaltung, Integrationsbegleiter im Bereich Integration und Aufenthaltsrecht, 8-16 Uhr, Werner-Jacobi-Platz 12, (02371)2170.

Strafverteidiger-Notdienst, Telefonbereitschaft, (0177)8020202.

Telefonseelsorge, Telefonberatung, (0800)1110111.

Tersteegen-Haus, Beratung, Hospizverein Iserlohn e.V., Zentrum, Waisenhausstraße 6, (02371)829620.

Väteraufbruch für Kinder (VafK), Telefonberatung, (01805)120120.

Weißer Ring, Hotline für Verbrechensopfer, 7-22 Uhr, 116 006.

Selbsthilfe

Bildungswerk Sauerland e.V., Treffen für ratsuchende Angehörige, Selbsthilfegruppe für Online- und Mediensucht im Märkischen Kreis, 19 Uhr, Peterstraße 15, (02371)29277, www.bildungswerk-sauerland.de.

Flaschenkinder-Notruf, Telefonberatung, (02371)151353.

Gemeindehaus Erlöserkirche, Beratungsgespräche und Kontakt bei Suchtproblematik, Guttempler-Gemeinschaft, 19 Uhr, 02372/8440819 oder 02372/60931, Im Wiesengrund 90.

Vereine & Verbände

Behindertensportgemeinschaft, Tischtennis, 18-20 Uhr, Realschule Bömberg.

Kulturzentrum, Treffen, Modelleisenbahnclub, 18.30 Uhr, Obere Mühle.

Kirche

Johanneskirche Nußberg, Café Nussecke, Gemeindesaal, 14.30-17 Uhr, Nußberg, Berliner Platz 10, (02371)795164.

Lutherhaus, Iss was?! - Mittagstisch, Ev. Versöhnungs-Kirchengemeinde, 11.30-13.30 Uhr, Kurt-Schumacher-Ring 14.

Ämter & Behörden

Agentur für Arbeit: 7.30 Uhr.

Bringhof Iserlohn: 10 Uhr.

Bürgerbüro des Finanzamts: 7 Uhr.

Bürgerbüro MK: 7.30 Uhr.

Stadtarchiv: 8, 13 Uhr.

Stadtverwaltung, Rathaus II: 8 Uhr.

Verbraucherzentrale: 9, 14 Uhr.

VHS im Stadtbahnhof: 9, 14 Uhr.

Bäder & Saunen

Sauna im Seilerseebad: 11 Uhr.

Solebad im Seilerseebad: 10 Uhr.

Sportbad im Seilerseebad: 13 Uhr.

Sehenswürdigkeiten

Museum für Handwerk und Postgeschichte: 15 Uhr.

Stadtmuseum Iserlohn: 10 Uhr.

Villa Wessel: 15 Uhr.

Letmathe

Singen & Musizieren

Christuskirche Roden, Probe, Chor Novum Vocale, 18.30 Uhr, Roden, Lösseler Straße 1.

Dietrich-Bonhoeffer-Gemeindehaus, Kinderchor, Ev. Kirchengemeinde Letmathe, 17 Uhr, Letmathe, Friedensstraße 13, www.ev-kirchengemeinde-letmathe.de.

Pfarrkirche Herz Jesu Grüne, Probe, Pfarrheim, Pfarrkirche Herz Jesu Grüne, 19.30 Uhr, Untergrüne, Untergrüner Straße 194.

Körper & Geist

Albert-Schweitzer-Schule, Gruppe 1 ab 4 Jahre und Gruppe 2 ab 6 Jahre Grundschule, Sporthalle, Taekwondo Sport Letmathe 2000, 16.45-18 Uhr, Letmathe, Von-der-Kuhlen-Straße 36, (02374)93790, www.asgsletmathe.de.

Bartholomäusschule, ab 3 Jahre Kinderturnen, Turnhalle, Taekwondo Sport Letmathe 2000, 16-18 Uhr, Gymnastik für Damen, Eingang Vodekestraße, AWO Ortsverein Letmathe, 18.15 Uhr, Letmathe, Unterfeldstraße 12, (02374)93780, www.bartholomaeus-grundschule.de.

Begegnungsstätte Lössel, Schongymnastik, TV Lössel, 9 Uhr, Lössel, Lösseler Straße 144.

Grundschule Auf der Emst, Volleyball Mädchen U16/U18 ab 12 J., Turnhalle, TV Eiche-Grüne, 18-20 Uhr, Dröschederfeld, Kalkofen 5, (02371)959950, www.gs-emst.de.

Realschule Letmathe, Turnen für 3- bis 6-Jährige, Turnhalle, Letmather TV, 15.30 Uhr, Letmathe, Von-der-Kuhlen-Str. 12, (02371)938970.

Turnhalle im Hütten, Gymnastik für Erwachsene, TuS 06 Dröschede, 19 Uhr, Jugendturnen, TuS 06 Dröschede, 18 Uhr, Kinderturnen ab dem 5. Schuljahr, TuS 06 Dröschede, 14.30 Uhr, Mutter-Kind-Gruppe 2, TuS 06 Dröschede, 15.30 Uhr, Dröschede, Im Hütten 3, (02374)850850.

Turnhalle Kirchstraße, Nachwuchstraining, TTV Letmathe, 17.15 Uhr, Training Erwachsene, TTV Letmathe, 19.30 Uhr, Oestrich, Kirchstraße 2, (02374)14459.

Kinder & Jugendliche

David-Kindergarten, Spielgruppe Freche Früchtchen, Ev. Kirchengemeinde Oestrich-Dröschede, 9.30 Uhr, Oestrich, Kirchstraße 4 a, (02374)12129.

Dietrich-Bonhoeffer-Gemeindehaus, Sippe Fuchs, Christliche Pfadfinder Stamm Ratpert, 18.30-20 Uhr, Jungen von 12-14 Jahren, Letmathe, Friedensstraße 13, www.ev-kirchengemeinde-letmathe.de.

Vereine & Verbände

Aquamathe, Training, SV Albatros, 17-20 Uhr, Letmathe, Aucheler Straße, (02374)2340.

AWO-Begegnungsstätte, Wohlfühlen durch Yoga, AWO Ortsverein Letmathe, 9.30-11 Uhr, Yoga im Sitzen, AWO Ortsverein Letmathe, 11.15-12.15 Uhr, Letmathe, Hagener Straße 59, (02374)14292.

Gaststätte Haus Potthoff, Treffen, Theaterverein Dröschede, 20 Uhr, Dröschede, Kampstraße 113, (02374)973797.

Kirche

Dietrich-Bonhoeffer-Gemeindehaus, Christliche Pfadfinder (Rotte Luchs und Sippe Feldmaus), Ev. Kirchengemeinde Letmathe, 18 Uhr, Trommelgruppe, Ev. Kirchengemeinde Letmathe, 19 Uhr, Letmathe, Friedensstraße 13, www.ev-kirchengemeinde-letmathe.de.

Ev. Gemeindezentrum Oestrich, Kindergottesdienst-Helferkreis, Ev. Kirchengemeinde Oestrich-Dröschede, 18 Uhr, Oestrich, Brinkhofstraße 59.

Ämter & Behörden

Bringhof Letmathe: 10 Uhr.

Bürgerbüro Letmathe: 8 Uhr.

Bäder & Saunen

Aquamathe: 13 Uhr.

Hemer

Kabarett & Kleinkunst

Grohe Forum, Torsten Sträter - Neues Programm, 19.30 Uhr, Ostenschlahstraße 60, (02372)55060, www.sauerlandpark-hemer.de.

Singen & Musizieren

Ebbergkirche, Probe, Notentänzer, 15-15.45 Uhr, Kirchstraße.

Gerätehaus Landhausen, Probe, Spielmannszug der Freiwilligen Feuerwehr, 19-21 Uhr, Landhausen, Landhauser Straße.

Katholisches Gemeindezentrum, Probe, MGV Brockhausen, 20 Uhr, Deilinghofen, Hönnetalstraße.

Oesetalschule, Probe, Oesetaler Frauenchor, 17.30 Uhr, Becke, Oesestraße 18, (02372)10970.

Körper & Geist

Dammstadion, B-Jugend, SG Hemer, 17.30 Uhr, C-Jugend, SG Hemer, 17 Uhr, D-Jugend, SG Hemer, 16.30 Uhr, Stübecken, Teichstraße 25, (02372)10889.

Ernst-Loewen-Sportplatz Deilinghofen, A-Jugend, SV Deilinghofen, 18 Uhr, D-, C- und B-Jugend, SV Deilinghofen, 17.30 Uhr, Damen, 19 Uhr, F- und E-Jugend, SV Deilinghofen, 16.30 Uhr, G-Jugend, SV Deilinghofen, 16 Uhr, Deilinghofen, Apricker Weg 2, (02372)60512.

Hans-Prinzhorn-Klinik, Volleyball, BSG, 19.45 Uhr, Frönsberg, Frönsberger Str. 71.

Hauptschule Urbecker Straße, Volleyball Jugend Mix ab 15 Jahren, Turnhalle, TG Hemer, 18 Uhr, Volleyball Männer Jung-Senioren, Turnhalle, TG Hemer, 19.30 Uhr.

Haus AktiVita, Am Papenbusch 32, Menden, Warmwassergymnastik, TV Hemer Reha-Sport, 17.30-18.15, 18.15-19 Uhr, (02373)170876.

Sportplatz Ihmert, D-Jugend, TSV Ihmert, 17.30 Uhr, E-Fußball, TSV Ihmert, 17 Uhr, G-Fußball, TSV Ihmert, 16 Uhr, Ihmert, Haßbergstraße, (02372)550932.

Sportplatz Westiger Kreuz, D1- u. B1-Jugend, SC Tornado Westig, 18 Uhr, Senioren I u. II, SC Tornado Westig, 19.30 Uhr, Westig, Dulohstraße 1, (02372)552722.

Turnhalle Hönnetalstraße, Tischtennis, TV Sundwig, 19.30 Uhr, Hönnetalstraße.

Turnhalle Im Ohl, Tischtennis für Frauen und Männer, Vereinsturnhalle TG Hemer, 19.30 Uhr, Turnen (Breitensport) für Kinder von 3 bis 6 Jahren, TG Hemer, 16.15 Uhr, Turnen (Breitensport) für Kinder von 7 bis 12 Jahren, TG Hemer, 15 Uhr, Volleyball für Männer (Senioren 50+), TG Hemer, 17.15 Uhr.

Turnhalle Westig, Frauenfitness, Vereinheim TV Westig, 19 Uhr, Westig, Schulstraße 2, (02372)3423.

Kinder & Jugendliche

CVJM Hemer, Bibelkreis, 20 Uhr, Jugendbistro, 18-21 Uhr, Jugendliche von 14 bis 18 Jahren, Westig, Friedensstraße 2, (02372)73791.

Jugend- und Kulturzentrum am Park, Jugendbereich geöffnet, 15-21 Uhr, Parkstraße 3, (02372)551-720.

Turnhalle Gymnasium, Sport ab 17 - Fußball, CVJM Hemer, 20 Uhr, Albert-Schweitzer-Straße.

Soziales

Carichic, geöffnet, Carichic, 10-12.30, 15-18 Uhr, Hauptstraße 250.

Caritas Familien- und Erziehungsberatung, Telefonische Terminabsprache, Caritas Familien- und Erziehungsberatung, 8-16.30 Uhr, Sundwig, Berliner Straße 50, (02371)818670.

Gesundheitsamt, Beratung psychischer Probleme und Sucht, 9-11 Uhr, Breddestraße 54, (02372)55280.

Hademareplatz 48, Zi. 109, Schuldnerberatung, Arbeiterwohlfahrt, 14-16 Uhr, Terminvergabe unter 02371/785715.

Hospizkreis Hemer, Beratung und Sterbebegleitung, Hospizkreis Hemer, 8-22 Uhr, (0160)92064537.

Schwangerschaftskonfliktberatung, Beratung, Schwangerschaftskonfliktberatung, 8.30-12 Uhr, Nelkenweg 5, (02372)14783.

VdK-Kreisverband, Beratung, 9-12 Uhr, Ostenschlahstraße 60, (02372)5592082.

Selbsthilfe

Am Papenbusch Menden, Wassergymnastik, Osteoporose-Selbsthilfegruppe, 17.30 Uhr.

Vereine & Verbände

Freiherr-vom-Stein-Schule, Skigymnastik, Skiclub Hemer, 19.30 Uhr, Sundwig, Berliner Straße 50, (02372)927070.

Gaststätte Peters, Skat, Skatclub Hemeraner Asse, 19 Uhr, Westig, Zeppelinstraße 85, (02372)2291.

Kirche

Paul-Schneider-Haus, Posaunenchor, CVJM Hemer, 19-21 Uhr, Ostenschlahstraße 2.

Ämter & Behörden

Bringhof: 10 Uhr.

Bibliotheken

Stadtbücherei: 14 Uhr.

Sehenswürdigkeiten

Felsenmeer-Museum: 15 Uhr.