Illegales "Friseurstudio": Polizei stellt auch Drogen sicher

Schwerte. In einem Keller in Schwerte haben sich die Anwesenden nicht nur illegal die Haare schneiden lassen. Auch Drogen wurden dort konsumiert.

Ein Tipp aus der Bevölkerung brachte die Polizei in Schwerte auf die Spur eines illegalen "Friseurstudios". Bereits am Freitagnachmittag gegen 16.45 Uhr durchkämmten die Beamten nach dem Hinweis den Keller eines Geschäftshauses an der Hagener Straße, wie die Kreispolizei Unna am Montag berichtete. Dort trafen sie auf 20 Menschen, die sich ohne Sicherheitsabstand und Mund-Nasen-Schutzmasken in einem Raum aufhielten. "Auf dem Boden lagen abgeschnittene Haare und auf den Tischen war Friseurbedarf vorzufinden", wie es in einer Mitteilung heißt.

Polizei nimmt drei Anwesende vorläufig fest

Dabei blieb es nicht: "Darüber hinaus nahm die Polizei Drogengeruch wahr." Bei der Durchsuchung des Kellers stellten die Beamten diverse Betäubungsmittel sicher. Es gab drei vorläufige Festnahmen.

Gegen alle Anwesenden leitete die Polizei Ordnungswidrigkeitenverfahren wegen Verstößen gegen die geltende Coronaschutzverordnung ein. Die Ermittlungen wegen der sicher gestellten Drogen dauerten an, hieß es. Die drei Festgenommenen befinden sich wieder auf freiem Fuß.