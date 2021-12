Bochum: Corona-Impfung für Kinder: Das müssen Eltern wissen

Bochum. Nun können Kinder von fünf bis elf Jahren gegen Corona geimpft werden. In Bochum gibt es ein Kinderimpfzentrum. Das müssen Eltern nun wissen.

Das Kinderimpfzentrum in Bochum geht am Freitag, 17. Dezember, an den Start. Wie viele Kinder zum Auftakt versorgt werden können, steht aber noch nicht fest. Auch Anmeldungen sind noch nicht möglich.

21.000 Jungen und Mädchen zwischen fünf und elf Jahren leben in Bochum. Für sie richtet die Stadt ergänzend zum Angebot der heimischen Kinderärzte eine eigene Impfstelle am Westring 24 (Nähe Rathaus) ein. Öffnungszeiten sind montags bis freitags von 14 bis 18 Uhr sowie samstags und sonntags von 10 bis 18 Uhr. Mindestens ein Erziehungsberechtigter muss dabei sein. Soweit vorhanden, sind der Impfpass sowie die bereits ausgefüllten Aufklärungsunterlagen und die Einverständniserklärung mitzubringen. Die Formulare stehen zum Download auf www.bochum.de/impfzentrum bereit.

Termine für Kinder richten sich nach Menge des Impfstoffs

Auf sechs Impfstraßen können pro Woche 864 Kinder geimpft werden. Ob diese Kapazität ausgeschöpft werden kann, ist ungewiss. „Alles richtet sich nach der Menge des gelieferten Impfstoffes. Dazu gibt es noch keine verlässlichen Angaben“, erklärt Stadtsprecher Thomas Sprenger. Folge: Die Terminvergabe auf www.bochum.de/corona für die Kinderimpfungen kann noch nicht beginnen.

Auf klare Ansagen wartet die Stadt auch mit Blick auf die Ständige Impfkommission. Die Stiko empfiehlt die Biontech-Spritzen (ein Drittel der Erwachsenen-Dosis) hauptsächlich für vorerkrankte Kinder. Da herrsche noch Aufklärungsbedarf, so Thomas Sprenger.

Kinderärzte in Bochum melden große Nachfrage

Das gilt auch in den 26 Bochumer Kinderarztpraxen. Hier soll bereits am Montag (13.) mit den Corona-Impfungen begonnen werden. Die zweite Impfung soll im Abstand von drei bis sechs Wochen folgen. „Die Nachfrage ist riesig“, heißt es auf WAZ-Anfrage in den Praxen. Der Bochumer Obmann des BVKJ bat am Freitag um Verständnis: Keine Zeit für ein Interview, zu viel sei zu tun.

Viele Eltern treibt die Sorge vor einer Infektion um. Die ist begründet. Nach Angaben von Gesundheitsdezernentin Britta Anger lag die Inzidenz in Bochum bei den Fünf- bis Neunjährigen in der letzten Woche bei 717, bei den Zehn- bis 14-Jährigen bei 760: mehr als dreimal so hoch wie in der Gesamtbevölkerung.

Impfungen im Ruhrcongress erstmals ohne Anmeldung

Um die Impfquote von derzeit 72 Prozent zu erhöhen, weitet die Stadt ihren Service aus. Diese Regelung gilt auch an den folgenden Samstagen. Und: Im Einkaufszentrum City-Point an der Kortumstraße 89 wird am Dienstag (14.) eine Impfstelle ausschließlich für Erstimpfungen in Betrieb genommen. Dienstags bis samstags von 14 bis 19 Uhr wird auch hier ohne Termin geimpft.

„Wir wollen alles dafür tun, die Menschen zu erreichen, die sich bisher nicht haben impfen lassen“, sagt Stadtdirektor und Krisenstabsleiter Sebastian Kopietz. Die Sieben-Tage-Inzidenz in Bochum stieg am Freitag erstmals seit einer Woche wieder an: von 204,4 auf 211,5. Binnen 24 Stunden wurden 172 neue Ansteckungen bestätigt. Es gibt einen weiteren Todesfall, der auf Corona zurückzuführen ist (insgesamt jetzt 208). 65 Covid-Patienten müssen in den Kliniken behandelt werden: drei mehr als am Vortag.

Alle weiteren Infos und Termine auf www.bochum.de/corona.

