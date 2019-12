Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Karten können zurückgegeben werden

Diejenigen, die bereits eine Karte für das Konzert mit Janice Harrington am 6. Dezember haben, können die Karte bis zum Ende des Jahres in der Volksbank-Filiale zurückgeben, wo die Karte gekauft wurde. Der Verein freut sich aber auch darüber, wenn die gekaufte Karte als Spende für die Krebshilfe Sprockhövel/Hattingen in den Händen des Besitzers verbleibt.

Mehr über die Krebshilfe gibt es auf www.krebshilfe-sprockhoevel.de. Erreichbar ist der Verein unter info@krebshilfe-sprockhoevel.de.