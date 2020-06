20 Jahre Baumhaus-Reisen mit Anne und Philipp

Seit zwei Jahrzehnten gibt es die berühmte Buchreihe „Das magische Baumhaus“. Das feiert der Loewe-Verlag mit einem tollen Gewinnspiel.

Ob im Tal der Dinosaurier, im Mittelalter bei den Rittern oder auf hoher See mit den Piraten - es gibt kaum einen Ort, an dem Anne und Philipp noch nicht waren. Die beiden Geschwister aus der berühmten Buchreihe „Das magische Baumhaus“ haben wohl schon mehr Abenteuer erlebt, als wir alle zusammen. Sie müssen nur auf ein Bild in einem Buch zeigen und murmeln: „Ich wünschte, wir wären dort.“ Und schon reisen sie durch die Weltgeschichte. Verrückt, oder? Vielleicht hast du ja bei der einen oder anderen Baumhaus-Geschichte mitgefiebert. Die Bücher der amerikanischen Autorin Mary Pope Osborne sind schließlich seit 20 Jahren super beliebt bei uns in Deutschland.

Eine magische Buchreihe

Doch warum ist „Das magische Baumhaus“ eigentlich so erfolgreich? Woran liegt es, dass Leser nicht genug von Anne und Philipp kriegen können?

„Das magische Baumhaus ist sicher so beliebt, weil die immer neuen Abenteuer stets Spannung, Spaß und Freundschaft miteinander vereinen“, erklärt Christina Rees vom Loewe-Verlag, in dem die deutschen Ausgaben der Bücher erscheinen. „Die Kombination mit fremden Ländern und vergangenen Zeiten ermöglicht Kindern, neue Orte kennenzulernen und beim Lesen etwas über Ritter, bekannte Erfinder oder Ähnliches zu erfahren.“

Das ist der neueste Band aus der „Das magische Baumhaus“-Reihe. Foto: Loewe

Gerade erst ist ein ganz neues Buch über das reisende Baumhaus bei Loewe erschienen. Es heißt „Narwal in großer Gefahr“ und ist bereits der 57. Band. Wie bei allen vorigen Bänden auch, geht es hier vor allem um die Gefühle und Interessen von Kindern. Das ist typisch für die „Das magische Baumhaus“-Bücher. „Daher werden sie nicht altmodisch oder überholt und sind für jede Generation auf’s Neue spannend“, verrät Christina Rees.

Weitere Bände sind übrigens bereits in Planung. Die Autorin schreibt nämlich fleißig weiter an den magischen Geschichten.

Nimm am Gewinnspiel teil!

Feier mit dem Loewe-Verlag das 20-jährige Jubiläum der Baumhaus-Buchreihe! Dafür musst du bis zum 5. Juli auf Facebook, Instagram oder Pinterest ein Bild von deinem Lieblingsband posten und kurz erklären, warum du die Bücher so magst.

Mit etwas Glück gewinnst du ein Wochenende in einem Baumhaus-Hotel in Bayern für dich und deine Familie!

Mehr Informationen zum Baumhaus-Gewinnspiel findest du online auf der Seite www.loewe-verlag.de.