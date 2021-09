Angela Merkel sagt „Tschüss“

Wo Merkel ist, da sind auch Fotografen. Wir schauen heute auf das Leben der langjährigen Bundeskanzlerin. Denn bald hört sie auf.

Vielleicht haben deine Eltern zu Hause ein Fotoalbum, durch das ihr manchmal blättert? Solche Alben erinnern einen an vergangene Jahre. Die Fotos zeigen wichtige Momente im Leben. Was würde wohl in einem Fotoalbum von Angela Merkel kleben? 16 Jahre lang war sie Kanzlerin von Deutschland und hat viel erlebt. Zur Wahl im September wird sie nicht mehr antreten. Zeit also, mal im Leben von Angela Merkel zurückzublättern.

Das älteste Bild im Album wäre wohl 67 Jahre alt. Denn vor 67 Jahren kam Angela Merkel in der Stadt Hamburg auf die Welt. Aufgewachsen sind sie und ihre Geschwister aber an einem anderen Ort: in Templin in Brandenburg. Dort arbeitete ihr Vater als Pfarrer. Als Schülerin mochte Angela Merkel Mathe besonders. Es gibt sogar ein Foto, das sie bei einer Mathe-Olympiade zeigt. Sport war dagegen nicht so ihr Ding.

Angela Merkels Zuhause in Templin lag damals in der DDR. Deutschland war zu dieser Zeit in die Länder Bundesrepublik Deutschland und DDR geteilt. Die DDR gibt es nicht mehr. Beide Staaten wurden vor rund 30 Jahren vereinigt. Zu dieser Zeit wurde Angela Merkel Mitglied der CDU. Das ist die Partei, zu der sie heute noch gehört.

Ab 2005 ging es richtig los

In der CDU war sie schnell erfolgreich. Ein Foto zeigt Angela Merkel mit zwei großen Blumensträußen in den Händen. Das war vor rund 20 Jahren, als sie sogar zur Chefin der CDU gewählt wurde. Ab 2005 ging es dann so richtig los. Angela Merkel wurde zum ersten Mal Bundeskanzlerin – und ist es bis heute. Eine ungewöhnlich lange Zeit! Wer 16 Jahre so mächtig ist, trifft natürlich auch viele andere bekannte Menschen in der Welt. Von solchen Treffen gäbe es in einem Fotoalbum sicher viele Bilder. Fotografen machten Bilder von Angela Merkel mit Präsidentinnen und Staatschefs. Auch mit Königinnen und Königen war sie zu sehen, mit dem Papst, mit Schauspielern und Popstars. Von der Fußball-Weltmeisterschaft 2014 gibt es sogar ein Foto von Angela Merkel mit dem Team in der Kabine.

Doch solche Treffen sind natürlich nicht alles. Fünf große Krisen habe es in ihrer Amtszeit gegeben, sagte sie vor Kurzem. Dazu zählen unter anderem die Corona-Krise, der Klimawandel und der Umgang mit Geflüchteten. Denn im Jahr 2015 wollten plötzlich sehr viele Menschen hierher. Von all diesen Krisen gibt es Bilder, die nicht nur Angela Merkel gut kennt. Auch viele andere Menschen haben sie etwa in Zeitungen gesehen: zum Beispiel ein Selfie des geflüchteten Irakers Schakir Kedida und der Kanzlerin. Oder Angela Merkel in roter Jacke vor dem Eis in Grönland, das wegen des Klimawandels schmilzt.

2015 macht Angela Merkel das berühmte Selfie mit einem Flüchtling. Foto: Bernd von Jutrczenka / dpa

Das sind wichtige Ereignisse, auf die Angela Merkel demnächst zurückblicken kann. Doch was macht sie jetzt, wenn sie mit der Politik aufhört? Dazu wollte sie bislang noch nichts sagen. Sorge vor Langeweile scheint sie nicht zu haben. „Ich werd dann schon mit der Zeit was anfangen können“, sagte sie vor Kurzem.

