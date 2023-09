Bella Lack erzählt Geschichten von jungen Klimaschützern

Die junge Britin Bella Lack (20) hat viele positive Geschichten von Menschen gesammelt, die sich für die Umwelt und das Klima einsetzen.

Greta Thunberg ist auf der ganzen Welt bekannt. Die junge Klimaschützerin aus Schweden hat 2018 den „Schulstreik fürs Klima“ begonnen. Daraus entwickelte sich die Bewegung „Fridays for Future“. Bella Lack ist genauso alt wie Greta Thunberg: 20 Jahre. Sie lebt in Großbritannien und setzt sich dort für die Umwelt und das Klima ein. Ihr erstes Buch heißt „Let’s save the world“ (Lasst uns die Welt retten).

Bella Lack ist schockiert, dass noch immer zu wenig für den Klimaschutz getan wird. In ihrem Buch erzählt sie deswegen Geschichten von jungen Klimaschützern. Bella Lack hat festgestellt, dass Forscherinnen und Forscher zwar schon lange warnen, welche Folgen die Erderwärmung und die Umweltverschmutzung haben. Aber Zahlen kämen bei den Menschen nicht so an wie Geschichten, findet Bella Lack. Sie sagt: „Es wird Zeit, dass diese Zahlen endlich ein Gesicht bekommen.“

Bali hat Plastiktüten verboten

Und so erzählt sie zum Beispiel die Geschichte von Melati (10) und Isabel (12). Die beiden Mädchen leben auf der indonesischen Insel Bali. Sie fanden den Plastikmüll im Fluss bei ihrem Elternhaus, an den Stränden und in den Straßen ganz schlimm. Deswegen sammelten sie Unterschriften, um Plastiktüten auf Bali verbieten zu lassen. Im Jahr 2018 hatten sie damit Erfolg. Seitdem werden sogar den Touristen am Flughafen ihre Tüten abgenommen.

In einer weiteren Geschichte geht es um Afroz Shah. Er hat in Indien die größte Strand-Aufräumaktion der Welt ins Leben gerufen. Gemeinsam mit einem Nachbarn fing er an, den Müll am Versova-Strand in Mumbai aufzusammeln. Viele Menschen schlossen sich an. Als der Strand nach Jahren wieder sauber war, schlüpften dort zum ersten Mal seit langer Zeit wieder Meeresschildkröten.

Bella Lack erzählt auch traurige Geschichten. In der Stadt London kämpft zum Beispiel Rosamund Kissi-Debrah gegen die Luftverschmutzung. Ihre Tochter starb mit neun Jahren an der Lungenkrankheit Asthma. Die Familie lebte an einer vielbefahrenen Straße.

Dagegen hat sich der zwölfjährige Param aus den USA als Erfinder einen Namen gemacht. Er entwickelte ein Gerät, das Kohlendioxid aus Autoabgasen in Sauerstoff umwandelt. Als Erwachsener gründete Param ein eigenes Unternehmen.

Beispiele im Buch sollen Gefühle wecken

Die Umweltschützerin Bella Lack glaubt, dass die vielen Beispiele in ihrem Buch bei denen, die es lesen, Gefühle wecken. Sie sagt: „Dieses Buch verstärkt hoffentlich deinen Wunsch, etwas zu tun – nicht nur für die Menschen, die ihre Geschichten erzählt haben, sondern auch für die Orte, an denen sie heimisch sind.“

Greta Thunberg ist Bella Lacks Freundin geworden. Die Schwedin schreibt im Vorwort: „Unser Aktivismus hat verschiedene Formen, aber wir arbeiten gemeinsam auf dasselbe Ziel hin: Wir wollen politische und wirtschaftliche Systeme so verändern, dass der Mensch und der Planet an erster Stelle stehen.“

Das Buch von Bella Lack heißt „Let’s save the world – Geschichten junger Klimaaktivist*innen aus aller Welt“ (Carlsen, 15 Euro). Das Buch ist für junge Menschen ab etwa 12 Jahren geeignet.

