Checkys Zoo-Safari durch die Zoom Erlebniswelt

Das Maskottchen der Kinderzeitung hat eine virtuelle Reise durch die Zoom Erlebniswelt gemacht. Beim Gewinnspiel könnt ihr tolle Preise gewinnen!

Was machen Waschbären im Wasser mit ihren Pfoten? Checky, das Maskottchen unserer Kinderzeitung, kennt die Antwort. Er verrät sie euch in einem der Safari-Videos, die er in der Zoom Erlebniswelt in Gelsenkirchen gedreht hat.

Insgesamt sechs Videos hat Checky gemacht und in jedem stellt er eine Quizfrage zu einem Tier, das im Zoo lebt. Zum Beispiel zu Manu und Thrax, den beiden Tiger-Brüdern. Sie verstehen sich gut miteinander, aber wie alle Geschwister streiten sie sich auch mal.

Manu und Thrax gehören zu einer sehr seltenen Tierart. Es gibt nur noch wenige Amurtiger, die in freier Wildbahn leben. Wollt ihr wissen, wie viele? Die Antwort erfahrt ihr im Video.

Auch warum die Kalifornischen Seelöwen Kunststücke lernen, wie die drei Flusspferde in der Zoom Erlebniswelt heißen und wie schnell ein Strauß rennen kann hat Checky für euch herausgefunden.

Mit Hilfe von Checkys Safari-Videos könnt ihr die Tiere in der Zoom Erlebniswelt ganz aus der Nähe sehen und eine Menge über sie lernen. Denn die Tierpfleger im Zoo erzählen euch im Video viele spannende Dinge über die Tiere. Schaut euch die Videos an und macht mit!

Mitmachen und gewinnen

Alle Videos und weitere Informationen zur Zoo-Safari findet ihr online hier:

zoo-safari.checky.news

In jedem Video versteckt sich die Antwort auf eine von Checkys Quizfragen. Mit jeder richtigen Lösung könnt ihr bis zum 5. September an einem Gewinnspiel teilnehmen.

Eure Eltern müssen mit der Teilnahme einverstanden sein!

Die Kinderzeitung CHECKY!

In der Kinderzeitung CHECKY! könnt ihr jede Woche aktuelle Kindernachrichten und spannende Texte zum Thema Wissen, Tiere und mehr lesen. Mehr über die Kinderzeitung erfahrt ihr auf www.checky.news.