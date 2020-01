Dalia Mya ist ein TikTok-Star. Sie ist aber auch in der Serie „Spotlight“ dabei.

Dalia Mya tanzt durchs Leben

Musik, Tanz und witzige Aktionen – das ist die Welt der Nickelodeon-Serie „Spotlight“. Sie begleitet eine Clique auf dem Weg zu Ruhm und Karriere. In der vierten Staffel ist TikTok-Star Dalia Mya dabei.

Im Interview erzählt die 17-Jährige, wie ihr die die Schule für junge Talente gefällt, um die es in der Serie geht.





Wie bist du zu „Spotlight“ gekommen?

Die Macher von Spotlight wurden auf meine Videos aufmerksam. Sie haben für die Serie eine Tänzerin gebraucht und gesehen, dass ich viele Tanzvideos mache. Es hat dann ganz schnell geklappt, ich konnte ohne Casting anfangen.





Du spielst die kreative Zoe. Gibt es Ähnlichkeiten zwischen euch?

Ich würde schon sagen, dass ich Zoe sehr ähnlich bin. Sie versteht sich mit allen und ist immer ganz lustig drauf. Mir gefällt an ihr, dass sie mit jedem klar kommt und immer hilfsbereit ist, auch zu Larissa, die in der Serie richtig gemein ist. Zoe ist immer nett, das finde ich gut an ihr.





Was ist das Besondere an der Berlin School of Arts?

Für mich ist das eine Traumschule! Man hat Tanz- und Gesangsunterricht und nicht nur Mathe, Deutsch und Englisch. Und die Lehrer sind auch cool drauf.

Was hat dir am Dreh gefallen?

Wir haben in der Filmuniversität in Babelsberg gedreht, die hat mir sehr gut gefallen. Ich hab mich auch mit dem ganzen Cast gut verstanden, wir haben ja sechs Wochen zusammen gedreht. Mein Highlight war das Sommercamp am Wannsee, das war wie eine Klassenfahrt. Es kamen auch Gäste wie Marcus und Martinus, die sind sehr sympathisch und sehr lieb.





Du bist auch Synchronsprecherin, hast zum Beispiel Mia in dem Film „Mia und der weiße Löwe“ gesprochen. Was macht dir mehr Spaß, Schauspielern oder Synchronisieren?

Es macht beides Spaß, aber das Schauspielern ist cooler, weil es ein ganz anderes Gefühl ist, wenn man am Set ist und um dich herum sind ganz viele Kameraleute. Im Synchronstudio ist man alleine, nur hinter der Scheibe sind Regisseur und Tonmeister. Mit anderen Leuten aufzutreten, macht mehr Spaß.





Du wirst ja im März 18, wie feierst du?

Das plane ich gerade, ich weiß noch nicht genau wo, aber es wird auf jeden Fall groß!