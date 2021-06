Das entscheidende Gruppenspiel für die deutsche Mannschaft

Bei der EM spielt Deutschland heute gegen Ungarn. Die Partie entscheidet übers Weiterkommen. Viele Gespräche gab es über die Farbe des Stadions.

SPORT‌ –‌ Das wird auf jeden Fall ein spannendes Spiel! Heute um 21 Uhr trägt Deutschland das dritte und letzte Spiel der Gruppenphase aus. Es geht ums Weiterkommen ins Achtelfinale. In der Münchener Allianz Arena spielen die Deutschen gegen Ungarn. Wer wissen will, ob die Nationalmannschaft es in die nächste Runde schafft, muss ein bisschen rechnen. Bei einem Sieg ist Deutschland sicher im Achtelfinale. Dann könnten sie sogar Gruppenerster werden, falls Frankreich gegen Portugal patzt. Diese Partie läuft zeitgleich zum Deutschland-Spiel.

Auch ein Unentschieden oder sogar eine Niederlage könnte der Nationalelf reichen. Dann ist sie aber darauf angewiesen, einer der vier besten Gruppendritten zu werden. Denn die vier besten Dritten der sechs EM-Gruppen kommen ebenfalls ins Achtelfinale. Damit die deutsche Mannschaft nicht zittern muss, wäre ein Sieg am besten. Es ist aber noch nicht klar, ob alle Spieler, die gegen Portugal angetreten waren, gesund sind. Thomas Müller, Mats Hummels und Ilkay Gündogan sind nicht ganz fit und könnten ausfallen. Der neue Star im deutschen Team, Abwehrspieler Robin Gosens, wird aber wohl wieder in der Startelf stehen. Genau wie Kai Havertz, der seit Samstag jüngster deutscher EM-Torschütze ist.

Ungarn muss gewinnen, um weiterzukommen

Trainieren fürs letzte Gruppenspiel: Die Abwehrspieler Robin Gosens (rechts) und Leon Goretzka kämpfen im Trainingslager um den Ball. Foto: Christof Stache / AFP

Der Gegner Ungarn gilt zwar als schwächstes Team in der Gruppe, aber gegen Frankreich schaffte er immerhin ein Unentschieden. Trotzdem ist Ungarn Gruppenletzter und muss gewinnen, um im Turnier zu bleiben.

Das Spiel findet übrigens wieder in München statt. Hier hat die Nationalelf am Samstag 4:2 gegen Portugal gewonnen. Das Stadion kennen sie also schon.

Keine Regenbogenfarben

Eigentlich sollte die Allianz Arena heute Abend in Regenbogenfarben erstrahlen. Diese Farben stehen für Vielfalt, Gleichstellung und Offenheit. Die Stadt München wollte damit ein Zeichen gegen Hass und Diskriminierung setzen. Denn in Ungarn ist ein Land, in dem die Rechte mancher Menschen immer mehr eingeschränkt werden. Doch die Regenbogenfarben hat der Fußball-Verband Uefa abgelehnt. Der Verband tut sich schwer mit Botschaften, die andere Themen als Fußball behandeln. Viele Menschen kritisieren das. Das Stadion soll stattdessen in den Farben der Uefa, Deutschlands und Ungarns leuchten.

Manuel Neuer hat übrigens bereits bei den letzten Spielen eine Kapitänsbinde mit den Regenbogenfarben getragen. Die Uefa hat überprüft, ob das erlaubt ist. In diesem Fall hat sie entschieden, dass Neuer die bunte Binde weiter tragen kann.

