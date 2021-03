Das Klexikon ist Wikipedias kleine schlaue Schwester

Am 16. März 2001 startete das Online-Lexikon Wikipedia in deutscher Sprache. Für Kinder gibt es das Klexikon mit mehr als 3100 Artikeln.

Wer war Helmut Schmidt? Was ist ein PCR-Test? Wann wurde Deutschland wiedervereinigt? Wer etwas wissen will, greift heute nur noch selten zu einem Lexikon, sondern sucht die Informationen im Internet. Zum Beispiel bei Wikipedia. Das Online-Lexikon gibt es seit Januar 2001. Am 16. März 2001, also vor 20 Jahren, startete Wikipedia auf Deutsch. Für Kinder ist ein anderes Lexikon aber interessanter: das Klexikon. Es ist sozusagen Wikipedias kleine schlaue Schwester.

Freiwillige schreiben Artikel

Die Artikel für Wikipedia werden von Freiwilligen geschrieben, die kein Geld dafür bekommen. 20 Jahre nach der Gründung gibt es mehr als 55 Millionen Beiträge in knapp 300 Sprachen. Die deutsche Wikipedia ist die viertgrößte aller Ausgaben. Warum? In Deutschland gibt es besonders viele Menschen, die daran mitschreiben.

Auch beim Klexikon helfen freiwillige Autorinnen und Autoren mit. Es sind über 100. Das Nachschlagewerk für Kinder im Internet war die Idee von Michael Schulte. Im November 2014 schrieb er den ersten Artikel über Zähne. Seitdem sind mehr als 3100 Artikel hinzugekommen.

Für Hausaufgaben und Referate

Das Klexikon kannst du zum Beispiel für Hausaufgaben oder Referate nutzen. Wie bei Wikipedia kannst du dich von einem Eintrag zum nächsten klicken, wenn du mehr über eine Sache wissen willst. „Wir prüfen immer wieder genau, ob die Inhalte stimmen“, sagt Michael Schulte. „Außerdem achten wir darauf, ob die Texte auch verständlich genug für Kinder geschrieben wurden.“

Ein neuer Eintrag im Klexikon beginnt mit einem Entwurf. Dazu verfassen Autoren einen Text zu einem Thema, das auf der Wunschliste steht. Auf diese Liste haben andere geschrieben, wozu sie im Klexikon gern mehr erfahren würden. Dann können andere Klexikon-Nutzer den Entwurf bearbeiten und auch daran schreiben. Wenn mindestens drei Leute finden, dass der Entwurf gut für das Klexikon ist, wird er zu einem Artikel.

Bald soll ein englischer Bereich folgen

In zwölf Wissensgebieten kannst du stöbern, etwa zu Themen wie Sport, Politik, Gesundheit, Tiere oder Technik.

Michael Schulte hat das Internet-Lexikon Klexikon für Kinder gegründet. Foto: Philipp Brandstädter / dpa

Michael Schulte hat mit dem Wikipedia-Gründer Jimmy Wales ein Interview über das Klexikon geführt. Jimmy Wales findet das Kinder-Online-Lexikon „beeindruckend“. Das Interview könnt ihr euch auf Youtube ansehen. Hier kommt ihr dahin.

Außerdem versucht das Klexikon gerade, einen englischen Bereich aufzubauen. Bei dem Projekt MyKlexikon machen deutsche Schulen im Ausland mit, etwa in San Francisco und London. Wikipedia-Gründer Jimmy Wales sagt im Interview dazu: „Es ist großartig, wenn man auf etwas Bestehendem aufbauen kann.“