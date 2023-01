Der Arzt Eckart von Hirschhausen will die Erde gesund machen

Eckart von Hirschhausen findet: Klimaschutz ist für die Gesundheit der Menschen wichtig. Seine Stiftung heißt „Gesunde Erde, gesunde Menschen“.

Kennt ihr die Show „Frag doch mal die Maus“? Dann kennt ihr auch Eckart von Hirschhausen, denn er moderiert die Familienshow regelmäßig im Fernsehen. Der 55-Jährige hat überraschend viele Berufe. Er hat Medizin studiert und als Arzt gearbeitet. Er ist aber auch Wissenschaftsjournalist. Und er ist als Zauberer und Comedian aufgetreten. Auf der Bühne will er aber in Zukunft nicht mehr stehen. Der Grund ist: Eckart von Hirschhausen setzt sich so sehr für Nachhaltigkeit, Klimaschutz und Gesundheit ein, dass er für alles andere nun keine Zeit mehr hat.

Klimaschutz verständlich erklären

Jeden Mittwoch stellt Eckart von Hirschhausen in „Wissen vor acht – Erde“ im ersten Fernsehprogramm ein Thema vor – in drei Minuten. Er beantwortet Fragen wie: Was hat der Abrieb von Autoreifen mit der Eisschmelze in der Arktis zu tun? Wie klimaschädlich sind Zigaretten? Wie können wir im Alltag die Ressource Wasser schützen?

Was heißt das? Wir wissen: Für das Klima wäre es besser, wenn weniger Kohlendioxid in die Atmosphäre gelangen würde. Das kann man zum Beispiel erreichen, wenn Menschen weniger Auto fahren und stattdessen andere Verkehrsmittel benutzen. Oder wenn sie ihre Ernährung umstellen und weniger Fleisch essen.

Eckart von Hirschhausen moderiert die Familienshow „Frag doch mal die Maus“ Foto: Ben Knabe/Trickstudio Lutter / WDR

Für die eigene Gesundheit ist das dann auch gut, denn mehr Bewegung, etwa weil man Rad fährt oder zu Fuß geht, und eine pflanzliche Ernährung sind gut für den Körper. Was auch gesund ist: mehr Grün in den Städten und weniger Feinstaub.

Eckart von Hirschhausen hat eine Stiftung gegründet. Sie heißt „Gesunde Erde, gesunde Menschen“. Diese Stiftung will erreichen, dass die Mehrheit in Deutschland erkennt: Die Klimakrise ist die größte Gesundheitsbedrohung des 21. Jahrhunderts.

Dafür halten Eckart von Hirschhausen und sein Team überall Vorträge, gehen in Talkshows und geben Interviews. Sie wollen komplizierte Dinge so erklären, dass es alle verstehen. Die Stiftung „Gesunde Erde, gesunde Menschen“ ist auch immer im Kontakt mit Politikerinnen und Politikern. Denn diese entscheiden in den Parlamenten, für was Geld ausgegeben werden soll und für was nicht.

In einem Interview hat Eckart von Hirschhausen gesagt: „Viele pflanzen Bäume, was aber auf die nächsten zehn Jahre wenig bringt. Deshalb pflanze ich Ideen, die wachsen schneller.“

Kennt ihr schon unsere Kinderzeitung? Ihr wollt noch mehr Nachrichten für Kinder lesen? Dann abonniert unsere Kinderzeitung CHECKY! Sie erscheint jeden Samstag mit zwanzig Seiten und kommt per Post zu euch nach Hause. Hier erfahrt ihr mehr: » checky.news

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Kindernachrichten