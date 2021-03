Der Igel wacht bald aus seinem langen Winterschlaf auf

Tiere, die während der Wintermonate geschlafen haben, erwachen bald wieder. Fledermäuse, Igel und Murmeltiere machen sich dann auf Futtersuche.

Tiere‌ –‌ Habt ihr bei euch im Garten auch einen Laubhaufen oder habt ihr im Wald einen gesehen? Unter all dem Laub schläft vielleicht gerade noch ein Igel. Aber nicht mehr lange! Denn langsam ist es warm genug für den Igel, um herauszukommen und wieder aktiv zu werden. „Der Igel hat seit November geschlafen oder zumindest gedöst“, erklärt Heidrun Schultchen. Sie war beim Naturschutzbund (Nabu) lange für die Igel zuständig und ist immer noch beim Tierschutz aktiv. „Zwischendurch wacht der Igel manchmal auf und ändert seine Schlafposition“, sagt Heidrun Schultchen. Er frisst aber monatelang nichts.

„Wenn der Igel merkt, dass die Temperaturen steigen und die Luft feuchter wird, wacht er langsam richtig auf“, erzählt Heidrun Schultchen. Dieser Vorgang dauert ein paar Stunden. Die Muskeln zittern stark und der Herzschlag beschleunigt sich. Und wenn der Igel dann wach ist, hat er erstmal Hunger und Durst!

Igel essen gerne Käfer und Insekten

Die Fettschicht, die er sich vor dem Winter angefressen hat, ist fast ganz verschwunden. Deswegen muss er sich nun schnell auf Nahrungssuche machen. Das macht das Stacheltier am liebsten in der Dämmerung und nachts. Tagsüber schläft es. „Der Igel isst gerne Bodentiere“, sagt Heidrun Schultchen. „Also Insekten, Würmer und Käfer.“

Der Siebenschläfer macht fast acht Monate Winterschlaf! Foto: Tilgner / dpa

Insekten mag die Fledermaus auch gerne. Genau wie der Igel erwacht sie in den kommenden Wochen aus dem Winterschlaf. Die Fledermaus hat die Zeit in Höhlen, Bunkern oder Kellern verbracht, wo es kühl und feucht ist. Im Winter wohnen Weibchen und Männchen gemeinsam in ihrem Unterschlupf. Im Sommer leben sie aber getrennt. Um in ihr Sommerquartier zu gelangen, fliegen manche Fledermausarten sogar bis zu 1500 Kilometer!

Der Siebenschläfer macht am längsten Winterschlaf

Wirklich lange schläft das Murmeltier. Von Ende September bis Ende April kommt es nicht aus seinen Löchern tief in der Erde. Dort kuschelt es sich ganz eng an seine Artgenossen. Bei uns in Nordrhein-Westfalen kommt das Murmeltier nicht vor. Dafür ist es hier nicht bergig genug. Das Murmeltier lebt in den Alpen und mag am liebsten Pflanzen und Insekten.

Den längsten Winterschlaf halten aber die Siebenschläfer. Daher kommt auch ihr Name. Eigentlich ruht der Siebenschläfer sogar fast acht Monate in seiner Höhle. Erst im Mai gräbt er sich wieder aus. Das Tier fühlt sich in Obstgärten und Laubwäldern am wohlsten. Sobald der Siebenschläfer wach ist, frisst er dort Knospen, Früchte und Pilze.