Die drei ???, Super Mario, Arielle und Miraculous im Kino

Detektive, Spannung, Abenteuer: Die drei ???, Super Mario, Arielle, Ladybug und Cat Noir kommen 2023 ins Kino.

In diesem Jahr kommen wieder einige spannende und lustige Filme in die Kinos. Animationsfilme und Detektivabenteuer mit bekannten Schauspielerinnen und Schauspielern warten auf euch.

Am 26. Januar startet Die drei ??? – Erbe des Drachen. Peter, Bob und Justus müssen ein neues Rätsel lösen. Justus wird von Julius Weckauf gespielt, den ihr vielleicht aus ‘Catweazle’ kennt. Während der Sommerferien machen die drei Jungen dank Peters Vater ein Praktikum an einem Filmset in Rumänien. Bald ist das Filmprojekt aber nicht mehr das Aufregendste: Die jungen Detektive stoßen auf den Fall eines vor mehr als 50 Jahren verschollenen Jungen und treffen auf einen Geheimbund.

Vom Wasser ans Land

Weiter geht es am 23. März mit zwei Brüdern, die wohl jeder kennt. In Der Super Mario Bros. Film landen Mario und sein Bruder Luigi in einem Untergrund-Labyrinth, das sie ins bunte Pilz-Königreich führt. Hier regiert Prinzessin Peach über ein paar seltsame Gestalten. Doch die friedliche Welt wird schon bald vom fiesen Schildkröten-König Bowser angegriffen.

Die 22-jährige Schauspielerin Halle Bailey ist 2023 in einer zauberhaften Unterwasserwelt zu sehen. Am 25. Mai startet Arielle, die Meerjungfrau, die neue Verfilmung des animierten Klassikers. Arielle, die jüngste Tochter des Meereskönigs Triton, möchte mehr über die Welt außerhalb des Meeres erfahren. Sie verliebt sich in Prinz Eric, dem sie nach einem Schiffbruch das Leben rettet. Als ihr Vater davon erfährt, kommt es zum Streit. Denn Meerjungfrauen ist der Umgang mit Menschen verboten. Arielle geht einen Pakt mit der bösen Meerhexe Ursula ein. Im Gegenzug für ihre Stimme kann sie auf zwei Beinen an Land laufen. Dies bringt aber letztlich ihr Leben und die Krone ihres Vaters in Gefahr.

Verwandlung mit Marienkäfer-Ohrringen

Neue Abenteuer warten auch auf Ladybug und Cat Noir. Die Serie gibt es schon seit über sieben Jahren. Nun folgt ein Kinofilm, in dem Marinette und Adrien für ihre Heimatstadt Paris kämpfen. Miraculous: Ladybug & Cat Noir – Der Film startet am 6. Juli. Marinette und Adrien können sich in die Superhelden Ladybug und Cat Noir verwandeln. Ihre wahre Identität halten sie jedoch voreinander geheim. Zusammen kämpfen sie gegen Hawk Moth, um Paris zu retten. Der nutzt die negativen Gedanken der Bürger aus, um sie zu Schurken zu machen. Verwandeln kann Marinette sich durch ihre Marienkäfer-Ohrringe und Adrien durch seinen Katzenring.

In der zweiten Hälfte des Jahres 2023 wird es magisch. Es erwarten euch Filme wie „Wonka“ (der Fabrikbesitzer aus „Charlie und die Schokoladenfabrik“) und „Peter Pan & Wendy“. Ins Kino kommen auch eine moderne Fassung von „Das fliegende Klassenzimmer“ sowie „Ponyherz“.

