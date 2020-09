Die Kinderfilmtage im Ruhrgebiet zeigen viele gute Filme

Bis zum 11. Oktober können Familien, Schulklassen und Kindergruppen in drei Ruhrgebietsstädten die neuesten Filme aus Deutschland sehen.

Mit einem Klassiker starten am 12. September die Kinderfilmtage im Ruhrgebiet. „Pippi Langstrumpf“, der berühmte Film mit Inger Nilsson, ist der Eröffnungsfilm des beliebten Filmfestivals für Kinder. Denn vor 75 Jahren erfand Astrid Lindgren die Geschichten mit dem selbstbewussten, frechen Mädchen. Um 11 Uhr geht’s im Kino Lichtburg in der Stadt Oberhausen los.

Einiges ist anders in diesem Jahr – wegen Corona. Die Kinderfilmtage laufen vier Wochen lang, damit sich in den Kinos nicht so viele Menschen drängeln. Schulklassen und Kindergruppen können sich ihren Wunschfilm an ihrem Wunschtag aussuchen, auch das ist neu. Noch haben sich allerdings nicht so viele angemeldet, denn manche Schulen unternehmen noch nicht so gern wieder Ausflüge.

Ein Syrer und ein Deutscher

Im Film „Lassie - Eine abenteuerliche Reise“ geht es um den Jungen Flo und seinen Hund Lassie. Foto: TOM TRAMBOW / STILLS PHOTOGRAPHER _TOM TRAMBOW

Wie immer laufen die neuesten Kinderfilme im Programm, etwa „Lassie – Eine abenteuerliche Reise“ oder „Die Wolf-Gäng“. Auch die vier „zauberhaften Schwestern“ sind dabei, „Die Heinzels“ und „Invisible Sue – Plötzlich unsichtbar“. Eine Jungenfreundschaft zwischen einem Deutschen und einem Syrer steht im Mittelpunkt des Films „Zu weit weg“. Und in „Fritzi – Eine Wendewundergeschichte“ erlebt man den Mauerfall mit, passend zum 30-jährigen Jubiläum der deutschen Einheit.

Neben den sieben Hauptfilmen laufen zum „Pippi Langstrumpf“-Jubiläum vier „Pippi“-Filme in den Kinos in Essen, Oberhausen und Mülheim. Auch sind „Die kleine Hexe“ und „Das kleine Gespenst“ im Programm, parallel zur Otfried-Preußler-Ausstellung in der Luwiggalerie in Oberhausen. Am 8. Oktober wird der Dokumentarfilm „Lene und die Geister des Waldes“ gezeigt. Darin macht die siebenjährige Lene Urlaub in Bayern und lernt die Geheimnisse des Waldes kennen.

Die Abschlussveranstaltung am 11. Oktober um 13 Uhr in der Lichtburg in Essen moderiert wie immer Malte Arkona. Da sagen die sieben Kinder der Kinderjury, wer den Preis Emmi für den besten deutschen Kinderfilm gewonnen hat. Eine Erwachsenenjury vergibt den Emo für die beste schauspielerische Leistung eines Kindes.

Karten können bei den Kinos vorbestellt werden.

Infos: www.kinderfilmtage.de

So kommen Gruppen an Eintrittskarten

Karten kosten 3 Euro für Kinder und 4 Euro für Erwachsene. Gruppen ab zehn Personen zahlen 2 Euro pro Person. Die Abschlussveranstaltung am 11. Oktober in der Stadt Essen kostet 5 Euro pro Person. Gruppen ab vier Personen zahlen 3,50 Euro pro Person.

Gruppen können, auch wenn sie nicht aus Essen, Mülheim oder Oberhausen kommen, einen Wunschfilm aus dem Programmangebot der Kinderfilmtage auswählen. Das ist auch mehrmals möglich. Dann im Kino anrufen oder eine E-Mail schreiben und einen verbindlichen Termin vereinbaren unter 0201-275555 oder info@lichtburg-essen.de, 0208-824290 oder sabrina.canna-rozzo@lichtburg-ob.de