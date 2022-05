Die Kinderfilmtage Ruhr suchen Kinder für die Kinderjury

Die Kinderfilmtage Ruhr suchen wieder Viertklässler für die Kinderjury. Das beliebte Kinderfilmfestival läuft vom 11. bis 25. September.

Das wird spannend! Am 11. September starten wieder die Kinderfilmtage im Ruhrgebiet. Zwei Wochen lang werden dann in Kinos in Essen, Mülheim und Oberhausen faszinierende, lustige und abenteuerliche Filme für Kinder gezeigt. Und das Beste: Für die Jury werden noch Mädchen und Jungen gesucht! Du kannst mitmachen, wenn du in der vierten Klasse bist.

Zwei Preise werden bei den Kinderfilmtagen im Ruhrgebiet vergeben. Den Preis „Emmi“ erhält der beste Kinderfilm. Wer ihn bekommt, bestimmt die Kinderjury. Wenn du nach den Sommerferien in die 5. Klasse kommst und ein großer Filmfan bist, kannst du dabei sein. Bewerben kannst du dich bis zum 29. Mai. Mehr Infos findest du auf der Seite www.kinderfilmtage-ruhr.de.

Vor den Ferien wird es ein Treffen der Jurymitglieder geben. Wenn du dabei bist, solltest du dir auf alle Fälle insgesamt vier Termine und den 25. September freihalten: Dann enden die Filmtage mit der großen Preisverleihung.

Die Jurykinder schauen sich jedes Jahr die unterschiedlichsten Filme des letzten Jahres an, diskutieren gemeinsam über alles, was ihnen aufgefallen ist, und geben eine Bewertung ab. Im Rahmen der Abschlussveranstaltung stellen sie dann auf der Bühne nicht nur den diesjährigen Gewinner vor, sondern überreichen auch den mit 1000 Euro dotierten Preis.

An diesen Tagen solltest du können:

Sichtungstermin am 10.06.22 von 16 – 19 Uhr in der Lichtburg Oberhausen

Sichtungstermin am 20.08.22 von 10 – 16 Uhr in der Lichtburg Oberhausen

Sichtungstermin am 27.08.22 von 10 – 16 Uhr in der Lichtburg Essen

Sichtungstermin am 28.08.22 von 10 – 15 Uhr in der Lichtburg Essen

Und natürlich am 25. September zur Preisverleihung!

