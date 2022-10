Die sechste Lit.Ruhr ist ein Literaturfest auch für Kinder

Cornelia Funke liest aus „Ein Engel in der Nacht“ vor.

Im Kinderprogramm der Lit.Ruhr in Essen lesen auch Paul Maar („Das Sams“), Cornelia Funke („Tintenherz“), Eric Mayer („PUR+“) und Mieze vor.

Das „Sams“ kann bald einen runden Geburtstag feiern, denn im nächsten Jahr ist es 50 Jahre her, dass das kleine Wesen mit der Rüsselnase und den blauen Punkten im Gesicht zum ersten Mal bei Herrn Taschenbier auftauchte. Das war im Jahr 1973. Erfunden wurde das Sams von Paul Maar. Der Schriftsteller, der im Dezember 85 Jahre alt wird, stellt am Sonntag, 23. Oktober, um 11 Uhr bei der Lit.Ruhr in der Stadt Essen sein neuestes Buch vor.

Das Literaturfest im Ruhrgebiet – mit einem eigenen Programm für Kinder – startet am 19. Oktober. Fünf Tage lang lesen viele Autorinnen und Autoren aus ihren Büchern vor. Viele berühmte Namen sind dabei. Auch Cornelia Funke reist mit ihrem besonderen Buch „Ein Engel in der Nacht“ an.

Witze, Rätsel und Sams-Unsinn auf der Zeche Zollverein

Paul Maar, der zehn „Sams“-Bände geschrieben hat, überraschte mit der Nachricht, dass es einen Band 11 geben wird. Er heißt „Das Sams und die große Weihnachtssuche“. Darin gibt es nicht nur Würstchen im Weihnachtsbaum und andere Dinge, die das Sams ganz wunderbar findet. Paul Maar lässt auch eine neue Figur, das Mini-Sams, eine größere Rolle spielen.

Auf der Zeche Zollverein in Essen will Paul Maar seinen jungen Zuhörerinnen und Zuhörern aber noch mehr bieten. Es soll auch gereimt und gezeichnet werden. Und es wird samsmäßige Witze und verrückte Rätsel geben. Für Unsinn ist das Sams ja bekannt.

Das Buch „Ein Engel in der Nacht“ ist bei Sauerländer erschienen. Foto: Fischer Verlage

Am gleichen Ort präsentiert Cornelia Funke am Sonntag, 23. Oktober, ein paar Stunden später, um 17 Uhr, ein neues Märchen. Darin geht es um ein junges Mädchen, das sehr traurig ist. Ein Engel, eine Hexe und Riese versuchen, ihm zu helfen. Cornelia Funke kommt gemeinsam mit dem Illustratoren Mehrdad Zaeri zur Lit.Ruhr. Gemeinsam stellen sie das besondere Buchprojekt vor. Mehrdad Zaeri wird auch live zeichnen.

Im Kinder- und Jugendprogramm Lit.Kid.Ruhr gibt es etwa 30 Veranstaltungen für Kinder und Jugendliche ab fünf Jahren. Die meisten Lesungen sind Veranstaltungen für Schulklassen – Eintritt frei. Für die Klassebuch-Veranstaltungen sind über 200 Schulklassen und Vorschulgruppen angemeldet. Kurzentschlossene können sich bei noch verfügbaren Veranstaltungen anmelden unter: https://www.lit.ruhr/de/programm/lit-kid-ruhr-2022/

Nur wenige Lesungen sind offen für alle, also vor allem für Familien. Für sie kommt auch Kika-Moderator Eric Meyer zur Zeche Zollverein, und zwar am Mittwoch, 19. Oktober, um 16 Uhr. Für die Kindersendung „PUR+“ hat er schon viele spannende Abenteuer erlebt. Eric Meyer nimmt das junge Publikum mit auf eine Reise durchs Weltall, auch Experimente sind dabei.

Schließlich liest die Sängerin Mieze am Sonntag, 23. Oktober, um 15 Uhr noch aus Astrid Lindgrens „Ronja Räubertochter“.

Das komplette Programm: www.lit.ruhr

