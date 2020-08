Diese Familie mietet sich für vier Wochen Hühner

Der achtjährige Leopold und seine Eltern haben sich in den Sommerferien fünf Hühner gemietet. Fast jeden Tag legt jedes von ihnen ein Ei.

Tiere –‌ Brownie kommt an den Zaun gelaufen, als Leopold (8) sich ihr nähert. „Wenn wir rauskommen, denken sie, es gibt Futter“, erklärt Leopold. Brownie ist ein Huhn. Sie hat ein braunes Gefieder, dem sie ihren Namen verdankt. Sie lebt zusammen mit Schoki, Milky, Hennie und Charly seit einigen Wochen im Garten von Leopolds Familie.

„Ich wollte gerne ein Huhn haben“, erklärt der Achtjährige. Sein Papa hat eines Tages im Fernseher einen Bericht gesehen. Da hat ein Altenheim für einige Wochen Hühner gemietet, mit Stall und allem. „Das wollen wir auch probieren“, dachte sich die Familie. Sie meldeten sich bei der Firma „Chicken On Tour“ (Hühner auf Reisen). In den Sommerferien zogen dann die fünf gefiederten Mitbewohner ein, vier Wochen leben sie nun im Garten der Familie.

Die fünf Hühner fressen fast alles. Foto: Lars Fröhlich / FUNKE Foto Services

„Milky ist hier die Chefin“, erklärt Leopold und zeigt auf das Huhn mit den schneeweißen Federn. Und tatsächlich: Als er eine Futterschale mit Körner hinstellt, ist Milky eine der Ersten, die sie genüsslich aufpickt. Die Hühner fressen nahezu alles: Kohlrabi, Gurken und Möhren, aber auch Reis und Nudeln stehen auf ihrem Speiseplan.

Besser keine Süßigkeiten

Die Hühner können sich nicht überfuttern, hat die Firma der Familie erklärt. Dennoch gibt es einige Dinge, die sie besser nicht essen sollten: „Zum Beispiel Eis und Süßigkeiten“, erklärt Leopold. Und manchmal, wenn Leopold die Blumentöpfe absucht, bekommen die Fünf auch mal eine Kellerassel serviert.

Fast jeden Tag legt jedes Huhn ein Ei. Dafür ziehen sie sich in ihren Stall zurück. „Wenn die Hühner ein Ei gelegt haben, gackern sie für mehrere Minuten“, erklärt Leopold. So weiß die Familie Bescheid. Nach rund drei Wochen konnten Leopold und seine Eltern schon 102 Eier einsammeln. Zu viele für die Familie. Daher verschenken sie viele an Freunde und Familienmitglieder.

Jedes Ei lässt sich zuordnen

Und: Die Eier haben unterschiedliche Farben. So kann man direkt erkennen, welches Huhn welches Ei gelegt hat. „Ich finde, Schokis Eier schmecken am besten“, erklärt Leopold und zeigt auf ein besonders dunkles Ei.

Die Eier haben unterschiedliche Farben. Foto: Lars Fröhlich / FUNKE Foto Services

Die Hühner laufen fast den ganzen Tag durch den Garten. Ihr Reich ist durch einen Zaun abgesteckt. Hin und wieder musste der Zaun umgesteckt werden. Weil die Hühner viel Dreck machen, muss sich der Rasen hin und wieder erholen. „Einmal ist Brownie ausgebrochen und stand plötzlich auf dem Hof“, erzählt Leopold lachend. Wie sie dahin gekommen ist, weiß die Familie allerdings bis heute nicht.

Dass die Hühner bald wieder abgeholt werden, findet Leopold schade. Aber: Die Familie überlegt, sich in Zukunft eigene Hühner anzuschaffen. „Ich würde es auf jeden Fall jedem empfehlen“, sagt Leopold.

>>> Chicken on Tour

Die Firma „Chicken on Tour“ vermietet Hühner und die passende Ausrüstung für zwei bis sechs Wochen. Im Internet auf www.chickenontour.de gibt es alle Informationen und Kontaktdaten.