Diese Tiere gibt’s in unseren Zoos und Tierparks zu sehen

Elefantenbabys oder Pinguine - in den Zoos und Tierparks in NRW gibt es viel. Wir verlosen auch Familientickets!

Urlaub vor der Haustür kann man auch im Zoo machen! Die Zoos und Tierparks haben geöffnet, nur muss man an die Corona-Regeln denken. Wir stellen euch fünf Tierparks vor und verlosen außerdem drei Familientickets für die Zoom Erlebniswelt in Gelsenkirchen.

Tierpark Bochum

Das Besondere: Neben Schweinen, Ziegen und Alpakas hat der Tierpark gerade neuen Zuwachs bekommen! Stachelschweine und drei Asiatische Zwergotter sind jetzt in Bochum zu sehen. Zudem gibt es auf dem Gelände ein Fossilium, ihr könnt im Park picknicken und mittwochs und freitags gibt es sogar einen „Late-Night.Zoo“. An diesen Tagen haben Tierpark und Fossilium zwei Stunden länger als sonst, also bis 21 Uhr, geöffnet.

Und Corona? Am Eingang können Wartezeiten entstehen, da gleichzeitig nur 860 Personen in den Tierpark dürfen.

Eintritt: Erwachsene: 8 €, Kinder bis 17 Jahre: 4,50 €

Wickelbär Meeko ist erst einige Wochen alt. Foto: Zoo Dortmund

Zoo Dortmund

Das Besondere: Hier warten Wickelbär Meeko oder Nashorn Willi. Außerdem lohnt es sich, bei den Großen Ameisenbären vorbeizuschauen. In keinem anderen Zoo der Welt wurden so viele von ihnen geboren wie in Dortmund. Ein weiteres Highlight ist die Schnee-Eule, die das „Zootier der Woche“ ist.

Und Corona? Eintrittskarten gibt es nur online auf www.zoo-dortmund.de zu kaufen. Die Tierhäuser haben geschlossen.

Eintritt: Erwachsene: 7 €, Kinder bis 17 Jahre: 4,50 €

Zoo Duisburg

Das Besondere: Freut euch über die neugeborenen Jungvögel oder beobachtet die kleine Zebramanguste bei ihren ersten Laufversuchen. Sehr beliebt sind der Chinagarten und das Gehege der Bennett-Kängurus.

Und Corona? Die begehbaren Tierhäuser, der Streichelzoo und das Delfinarium haben zu. Tickets gibt es nur an zwei Kassen neben dem Haupteingang.

Eintritt: Erwachsene: 14 €, Kinder bis 17 Jahre: 7 €

​Bei den Elefanten im Grünen Zoo Wuppertal gibt es Nachwuchs. Foto: Barbara Scheer / Zoo Wuppertal

Der Grüne Zoo Wuppertal

Das Besondere: Würdet ihr gerne mal die Babys von Elefantenkuh Tika sehen und mehr über das Leben von Eisbären erfahren? Oder den Nachwuchs der Seelöwen aus der Nähe sehen? Dann kommt vorbei. Und schaut auch ins beliebte Raubkatzen-Gehege.

Und Corona? Eintrittskarten können zurzeit nur online unter www.wuppertal-live.de gekauft werden. Es gibt Zeitfenster.

Eintritt: Erwachsene: 18,50 €, Kinder (bis 14): 1,70 €https://dcx.funkemedien.de/dcx_static/3.2.2/images/icon-tool-slideshow.png

Zoom Erlebniswelt Gelsenkirchen

Das Besondere: Die Brillenpinguine haben ein neues Außengehege. Die Löwinnen Lissy und Fiona haben gerade ihren dritten Geburtstag gefeiert. Ein besonderes Highlight ist zudem die Wochenend-Morgensafari, bei der ihr zum Beispiel Flamingos sehen könnt.



​Die Pinguine in Gelsenkirchen haben ein neues Gehege. Foto: Zoom Erlebniswelt Gelsenkirchen

Und Corona? 3500 Menschen dürfen gleichzeitig rein. Auf der Internetseite www.zoom-erlebniswelt.de kann man den aktuellen Stand abfragen.

Eintritt: Erwachsene: 21,50 €, Kinder (bis 12): 14 €

Wollt ihr eins von drei Familientickets für die Zoom Erlebniswelt gewinnen? Dann schreibt uns, was ihr in den Ferien so macht! Schickt uns bitte bis Montag eine E-Mail mit etwa sechs bis acht Sätzen und ein Foto von euch an kinder@nrz.de (Betreff: Ferien). In der E-Mail müssen eure Eltern bestätigen, dass sie mit eurer Teilnahme an der Verlosung/dem Abdruck einverstanden sind. www.funkemedien.de/datenschutzinformation