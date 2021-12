Die Olympischen Winterspiele sollen am 4. Februar 2022 in Peking eröffnet werden.

Sport Diskussion über Olympia 2022 in China

Ein paar Länder wollen keine wichtigen Vertreter und Vertreterinnen zu den Spielen in der chinesischen Stadt Peking schicken.

Einige Länder der Erde sind unzufrieden mit dem Land China. Sie streiten sich zum Beispiel, weil sie unterschiedliche Werte und Überzeugungen haben. Zu den Ländern, die nicht gut auf China zu sprechen sind, gehören die USA. Die USA finden, dass China die Rechte seiner Bürgerinnen und Bürger oft missachtet. China sagt häufig, es gehe niemanden von außen was an. Doch nun bewegt sich etwas in diesem Streit.

USA setzen ein Zeichen

Als erstes Land hatten sich die USA für ein bestimmtes Zeichen entschieden. Es soll klarmachen: Wir sind nicht einverstanden mit dem, was manchen Menschen in China geschieht. Teilweise werden zum Beispiel ganze Gruppen unterdrückt. Deshalb werden die USA zu den Olympischen Winterspielen in China keine diplomatischen Vertreter schicken. Damit sind Menschen gemeint, die ein Land offiziell vertreten. Diese solche Aktion nennt man auch Boykott: Jemand wird gemieden oder ausgeschlossen. Auch Großbritannien, Kanada, Neuseeland und Australien haben mittlerweile einen Boykott angekündigt.

Auch hier in Deutschland fordern einige Politiker und Politikerinnen, diesen Schritt mitzumachen. Der neue Bundeskanzler Olaf Scholz hält sich bisher jedoch mit einer klaren Aussage zurück. Das gefällt nicht allen.

Übrigens: Die Sportlerinnen und Sportler aus den Ländern, die beim Boykott mitmachen, dürfen trotzdem an Olympia teilnehmen. So sagte zum Beispiel die Regierung der USA, dass sie die Sportlerinnen und Sportler nicht bestrafen wolle. Zudem hätten sie hart dafür trainiert.

Was bringt der Boykott?

Warum ist es trotzdem bedeutsam, wenn Länder die Olympischen Winterspiele auf diese Weise boykottieren? „Das Thema Menschenrechte findet seit einiger Zeit besonders in den USA sehr große Beachtung“, erklärt der Fachmann Jürgen Mittag. „Gleichzeitig werden Sportereignisse vermehrt dafür genutzt, auf Missstände hinzuweisen.“

Für China sei es ein Problem, wenn etwa der amerikanische Präsident und diplomatische Vertreter bei so einem großen Ereignis wie Olympischen Spielen fehlen. „China will der ganzen Welt seine sportliche und wirtschaftliche Stärke zeigen“, sagt der Experte. „Wenn wichtige Leute das nicht beachten, ist das für China ärgerlich.“

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Kindernachrichten