Duisburger Schüler holen den Müll aus der Natur

Eine Duisburger Schülergruppe setzt sich mit dem Projekt „M2 auf grüner Mission“ für den Umweltschutz ein. Sie will andere Kinder motivieren.

Müll aufsammeln, mit alten Flaschendeckeln basteln oder für Insekten ein Zuhause bauen – mit solchen Dingen machen Schüler und Schülerinnen der Förderschule am Rönsberghof in der Stadt Duisburg ihre Umwelt regelmäßig ein kleines bisschen besser.

Aus FFP2-Masken werden Fische gebastelt. Foto: privat

Mit ihrem Projekt „M2 auf grüner Mission“ wollen sie zeigen, wie das gehen kann, und dafür sorgen, dass sich mehr Menschen für den Klima- und Artenschutz interessieren. Mit dieser Idee war die Schülergruppe mit ihrer Lehrerin Hanna Gast sogar für den „Kika Award“, einen Preis des Kinderkanals, nominiert und im Fernsehen zu sehen. Im Interview erzählt Hanna Gast von dem Projekt.

Worum geht es bei dem Projekt „M2 auf grüner Mission“?

Wir möchten Leute motivieren, keinen Müll mehr auf den Boden und in die Natur zu werfen. Damit wollen wir die Umwelt für unsere Zukunft und die Kinder schützen. Wir wollen unsere Schule grüner gestalten. Andere Schüler sollen später unseren neu gestalteten Bauwagen für Umweltprojekte nutzen können.

Was machen die Schülerinnen und Schüler, um das Klima und unsere Umwelt zu verbessern?

Wir haben Müll im angrenzenden Wald gesammelt und daraus schöne Sachen gebastelt, zum Beispiel Lampenschirme aus Flaschendeckeln oder Fische aus FFP2-Masken. Außerdem haben wir für die Insekten Bienenhotels gebaut und selber Vogelfutter hergestellt.

Ist das Projekt ein Teil der Schulzeit oder engagieren sich die Jugendlichen in ihrer Freizeit dafür?

Wir arbeiten hauptsächlich in der Schulzeit an dem Projekt, aber wir versuchen auch, so gut es geht, in unserer Freizeit auf die Umwelt zu achten. Wir beschäftigen uns jetzt seit ungefähr drei Jahren mit diesem Thema und denken uns immer wieder neue Dinge aus.

Warum ist allen das Thema Umweltschutz so wichtig?

Viele Tiere sterben, die Erde erwärmt sich und immer mehr Naturkatastrophen passieren. Dagegen muss man etwas tun.

Was wollen Sie mit dem Projekt noch erreichen?

Wir wollen andere Kinder auf das Thema Klima und Umweltschutz aufmerksam machen und ihnen zeigen, dass man schon früh etwas verändern kann.

Viele wollen was für die Umwelt tun, wissen aber nicht, wo sie anfangen sollen. Haben Sie Tipps?

Jeder kann einen Teil zum Umweltschutz beitragen. Wir hoffen, dass wir mit unserem Projekt ein Beispiel geben können. Oft reichen ja schon ganz kleine Sachen, die man machen kann.

