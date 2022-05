Durch die Straßen fliegen mit Raketen Erna

Die Berliner Liedermacher haben für jedes Gefühl die richtige Musik. Jetzt gibt es das dritte Album.

Für alle, die euch noch nicht kennen: Wer ist Raketen Erna?

Wir sind eine Kinderliederband aus Berlin und wollen mit unseren Liedern natürlich die Kinder erreichen, aber auch die Erwachsenen. Raketen Erna ist ein guter Charakter, ein liebevoller Mensch, jemand, mit dem man tierisch viel Spaß haben kann und bei der jede und jeder so sein kann, wie er oder sie sein möchte.

Habt ihr ein Lieblingslied auf dem neuen Album?

Meine Tochter mag zum Beispiel „Schluppi, die Schnecke“ sehr gern. Es ist das kürzeste Lied, das wir bisher aufgenommen haben und es hat nur vier Zeilen. Aber irgendwie ist sie davon jedes Mal entzückt. Ich mag auch „Ich flieg’ durch die Straßen“ sehr gern, weil Raketen Erna da so dermaßen abrockt wie noch nie. Es ist ein richtiges Brett! Ich habe jahrelang in einer Rockband gespielt und freue mich, wenn ich das alles verbinden kann.

In euren bisherigen Liedern geht es oft darum, Kindern Mut zu machen und ihnen zu sagen: „Ihr seid gut so wie ihr seid“. Warum ist euch diese Nachricht so wichtig?

Das Motto gilt immer und sollte an jeder Schule und an jedem Rathaus stehen, weil es wahr und wichtig ist. Es gibt halt auch Kinder und Menschen, die das in ihrem Leben nicht so oft gehört haben und keine familiäre Unterstützung erleben und erlebt haben. Deshalb haben wir auch auf unseren CDs, Bandfotos und live immer die Regenbogenfarben präsent dabei, damit es auch jeder wahrnimmt. Den Kindern fällt es gar nicht so auf, weil Kinder vom Herzen her eh bunt und offen sind. Aber es gibt nicht wenige Erwachsene, denen man erklären muss, dass jede und jeder so gut ist, wie er oder sie ist. Und, dass jede und jeder das sein kann, was er oder sie möchte.

Wie geht ihr selbst mit schlechten Tagen oder Niederlagen um?

Mich muntert Musik auf. Das war schon so, als ich ein kleiner Junge war. Sie hilft mir, happy zu sein, auch mal traurig zu sein, Kraft zu tanken, durchzuhalten und zu entspannen. Es gibt für jede Stimmung und für jedes Gefühl die richtigen Lieder, die können einen ein Leben lang begleiten. Das ist so großartig.

Der Erna ihr dritter Streich:

Viele Lieder von Raketen Erna sind rockig. Aber die Band mag ebenso coolen Hip Hop, schöne poppige Melodien, sagt Marceese Trabus.

Bis ein Song fertig ist, dauert es unterschiedlich lang, sagt der Musiker. Bei „Der Erna ihr dritter Streich“ ging aber alles ganz schnell.

Nun ist das Album fertig und die Band freut sich auf ganz viele Konzerte. Gerade hat Raketen Erna auf der Kindermusikmesse in Köln gespielt.

