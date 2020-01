Elfie Donnelly wird 70. Sie hat sich Bibi Blocksberg und Benjamin Blümchen ausgedacht. Ihre neuesten Geschichten handeln von Draculino.

Ein „Toröö“ auf die Erfinderin von Benjamin Blümchen!

„Töröö“ und „Hex hex“ – die Abenteuer von Benjamin Blümchen und Bibi Blocksberg sind sehr bekannt. Elfie Donnelly hat den sprechenden Elefanten und die kleine Hexe mit ihrem Besen Kartoffelbrei erfunden – aber auch viele andere. Ganz neu ist ein Junge, der von Vampiren aufgezogen wird. Er heißt Draculino.

Heute wird Elfie Donnelly 70 Jahre alt. Gerade schreibt die Autorin ein Buch über ihr Leben. Ihr Vater kam aus Großbritannien, ihre Mutter aus Österreich. Die Idee für den Elefanten Benjamin, der Zuckerstückchen so mag, entwickelte sie, als sie in Berlin lebte. Damals war sie mit Peter Lustig verheiratet. Er moderierte viele Jahre die Kindersendung „Löwenzahn“.

Deutsch war ihr Lieblingsfach

„Ich fühle mich manchmal noch sehr jung“, sagt Elfie Donnelly. Im Interview erzählt sie, wie sie auf die Ideen für ihre Geschichten kommt und was man aus ihren Geschichten lernen kann.





Ist es schwierig, Geschichten zu schreiben?

Elfie Donnelly: Eigentlich fällt mir das Schreiben nicht schwer. In der Schule war Deutsch mein Lieblingsfach. Ich erzähle schon mein ganzes Leben lang sehr gerne Geschichten. Gerade arbeite ich aber an einer Autobiographie. So nennt man ein Buch über das eigene Leben. Das ist aber sehr schwierig. Daher schiebe ich es oft vor mir her. Sowas kennst du vielleicht von den Hausaufgaben.





Wie kommen Sie auf die Ideen für Ihre Hörspiele?

Überall schlummern gute Geschichten. Auf die Idee für Benjamin Blümchen bin ich bei einem Spaziergang durch die Natur gekommen. Und Draculino ist mir vor vielen Jahren im Land Italien eingefallen: Meinem Sohn waren die Vorderzähne ausgefallen. So sah er ein bisschen aus wie ein kleiner Vampir. Er wurde dann von den Bewohnern ,Draculino’ gerufen.





Gibt es bald neue Folgen von Draculino?

Gerade schreibe ich an neuen Folgen. Damit muss ich aber bald fertig sein. Denn zu Ostern sollen sie erscheinen. Ich brauche leider immer ein bisschen Zeitdruck, um Aufgaben zu erledigen.





Was kann man aus Ihren Geschichten lernen?

Dass man sich immer für andere einsetzen soll. Benjamin Blümchen protestiert oft, wenn er etwas für ungerecht hält. Bibi Blocksberg hilft gerne den Schwächeren. Das sollte man immer beibehalten.



Draculino verlor seine Zähne

Von „Benjamin Blümchen“ gibt es 143 Hörspiel-Folgen und eine Zeichentrickserie. 2019 kam ein Film in die Kinos. „Bibi Blocksberg“ hat inzwischen 130 Hörspiel-Folgen, drei Kinofilme und eine Zeichentrickserie.

In den „Draculino“-Hörspielen geht es um den siebenjährigen Luca. Er lebt in einem Waisenhaus in Italien. Weil er seine Vorderzähne verloren hat, sieht er aus wie ein Vampir. Ein Vampir-Pärchen, das im Keller lebt, verliebt sich in Luca und zieht ihn als sein Wunschkind auf.