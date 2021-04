Forscherin Maja Göpel hat Ideen für eine bessere Zukunft

Die Wissenschaftlerin Maja Göpel leitet „The New Institute“ in Hamburg.

Die Forscherin Maja Göpel entwickelt Ideen, wie wir so leben können, dass die Erde nicht ausgebeutet wird und die Menschen zufriedener sind.

Willst du in deinen Gedanken mal in die Zukunft reisen? In was für einer Welt möchtest du leben? Manche Menschen machen solche Gedankenexperimente beruflich. Die Wissenschaftlerin Maja Göpel gehört dazu. Sie ist Transformationsforscherin. Transformation bedeutet, dass sich etwas grundsätzlich und dauerhaft total ändert – die Gesellschaft, die Politik, die Wirtschaft oder die Technik. Oder alles zusammen.

Wie sieht eine gute Zukunft aus? Was denkst du? Wäre es nicht besser, wenn es weniger arme Menschen in Deutschland gäbe? Wäre es nicht besser, wenn es keine Massentierhaltung gäbe? Wäre es nicht besser, wenn nicht so viele Tier- und Pflanzenarten aussterben würden? Die Liste könnte man noch lange weiterschreiben. So gut wie alle Menschen wünschen sich eine schöne Umwelt. Sie wünschen sich, dass sie gesund sind, dass Frieden herrscht und dass sie genügend Geld zum Leben haben.

Der ökologische Fußabdruck

Maja Göpel sagt, man könne nicht mehr weitermachen wie bisher. Sie findet, die Regeln, die Menschen früher einmal für die Wirtschaft und die Gesellschaft aufgestellt haben, müssen geändert werden. Weil sie schlecht für den Planeten sind und auch schlecht für die Menschen. Denn wir nutzen mehr, als die Erde hergibt. Zum Beispiel Rohstoffe oder Energie. Das merkst du, wenn du deinen ökologischen Fußabdruck ausrechnest.

In den vergangenen Jahrzehnten ging es auf der Welt immer ums Wachstum. Es gab mehr Industrie, dafür brauchte man mehr Kohle, Erdöl und Gas. Es gab auch immer mehr Autos, Flugzeuge und technische Geräte. Und es gab immer mehr Menschen, für sie brauchte man mehr Essen. Deswegen brauchte man unter anderem mehr Fleisch, also mehr Tiere und auch mehr Tierfutter. Die Folgen unseres Lebensstils spüren vor allem die Menschen in den ärmeren Ländern. Sie sind mehr von Dürren, dem steigenden Meeresspiegel und Kriegen betroffen als wir.

Nur so leben, wie es die Erde verkraftet

Maja Göpel findet, man dürfe in Zukunft nur so leben, wie es die Erde verkraftet. Und das müssten alle einsehen, damit sich auch wirklich etwas ändert. Kannst du dir vorstellen, dass alle sagen: „Jetzt habe ich genug!“?

Einfach so verzichten Menschen nicht gern auf etwas. Da kommt die Politik ins Spiel. Sie kann mit Geld und Gesetzen Produkte fördern, die nachhaltig sind, also die Erde nicht ausbeuten. Und sie kann von den Firmen, die nicht nachhaltig sind, Steuern verlangen oder sie anders benachteiligen.

In ihrem Buch sagt Maja Göpel: „Es gilt neu zu verhandeln, was den Wohlstand der Menschen übermorgen ausmacht. Planetenzerstörung darf nicht mehr Wachstum heißen.“

>> MAJA GÖPEL:

Maja Göpel: Unsere Welt neu denken. Eine Einladung, Ullstein, 17,99 Euro Foto: Ullstein

Maja Göpel ist 44 Jahre alt und hat zwei Töchter im Grundschulalter. Sie heißen Juna und Josephina. Die Familie lebt in der Stadt Werder bei Potsdam.

Maja Göpel hat die „Scientists for Future“ mitgegründet und einige Zeit die Bundesregierung beim Thema „Weltweite Umweltprobleme“ beraten.

Seit Kurzem leitet sie „The New Institute“ in Hamburg. Dieses Institut will den gesellschaftlichen Wandel erforschen.

Ihr Buch „Unsere Welt neu denken. Eine Einladung“ (Ullstein, 17,99 Euro) ist ein Bestseller.