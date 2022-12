Freundschaft unter Wasser: „Blueback“ startet in den Kinos

Die geheimnisvolle Welt des Meeres: Der Film „Blueback – Eine tiefe Freundschaft“ ist ab heute in den Kinos zu sehen.

Freundschaften können ganz verschieden sein. Manche Freunde lernt man in der Schule kennen, andere auf Reisen. Dass Abby aber unter Wasser, in den Tiefen des Ozeans, einen Freund fürs Leben findet, hätte sie nicht gedacht. Doch der blaue Riesenlippfisch ist etwas ganz Besonderes. Sie nennt ihn „Blueback“, was übersetzt „Blaurücken“ bedeutet, und beginnt, ihn regelmäßig in seiner Heimatbucht zu besuchen.

Doch nicht jeder ist dem Fisch und seinen Mitbewohnern gegenüber so angetan. Denn es gibt Menschen, die Abbys Freund bedrohen und seinen Lebensraum zerstören wollen. In der Meeresbucht in Australien, in der Blueback lebt, soll nämlich gebaut werden.

Abby aus dem Film "Blueback" Abby lernt schon früh tauchen und damit die Natur unter Wasser kennen. Foto: Nic Duncan / dpa

Ein Blick in die Unterwasserwelt

Es beginnt ein spannender Kampf um die Artenvielfalt der Meere. Und schon bald merkt Abby, dass sie bei weitem nicht die einzige ist, die sich um die Tiere im Meer sorgt.

Der Kinofilm „Blueback – Eine tiefe Freundschaft“ gibt viele beeindruckende Einblicke in die Unterwasserwelt. Ihr erfahrt auch etwas, über den Riesenlippfisch, zum Beispiel, wo er sich aufhält und wie alt er werden kann. Die Hauptfigur Abby taucht, seit sie ein kleines Mädchen ist. Ihre Mutter kennt sich gut mit der Meereswelt aus und gibt ihr Wissen an ihre Tochter weiter. Auch sie setzt sich für die Erhaltung der Artenvielfalt im Meer ein. Damit tritt Abby mit der Rettung des Riesenlippfisches in die Fußstapfen ihrer Mutter.

Neben den vielen Unterwasser-Aufnahmen gibt es in diesem Film noch eine Besonderheit: Man sieht die Hauptfigur Abby zu ganz verschiedenen Zeiten ihres Lebens, nämlich als Kind, als Jugendliche und auch als Erwachsene. Wird Abby ihren guten Freund im Laufe ihres Lebens retten können?

Vom Buch zum Kinofilm

Die Geschichte rund um Blueback basiert auf einer Buchvorlage des australischen Autors Tim Winton. Sie spielt an der westaustralischen Küste. Das Buch erschien zum ersten Mal im Jahr 1997! Der Autor wollte mit dieser rührenden Geschichte auf die Zerstörung der Meere und der damit verbundenen Lebensräume aufmerksam machen.

