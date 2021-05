Fünf tolle Sachbücher über Politik, Natur und große Feste

Wir stellen euch fünf neue Sachbücher vor, die besonders schön bebildert sind. Darin geht es um Politik, die Ozeane, große Feste und die Natur.

Das Schöne am Lesen ist, in eine Geschichte einzutauchen und in seiner Fantasie die Bilder dazu im Kopf entstehen zu lassen. Immer wieder erzählen Kinder auf der Kinderseite Seite von ihren Lieblingsbüchern und -geschichten. Aber es gibt auch Sachbücher, die so gut geschrieben und bebildert sind, dass man damit viel Zeit verbringen möchte. Fünf neue Sachbücher stellen wir euch heute vor.

Politik

Die Autorin Eleanor Levenson hat hier etwas ganz Besonderes geschafft: Sie erklärt 100 Begriffe aus der Politik in jeweils genau 100 Wörtern. Die Idee des Buches ist: Man sollte schon als Kind etwas von Politik verstehen, denn ob man zur Schule oder zum Arzt gehen kann, ob man etwas kaufen oder verkaufen darf und vieles mehr, wird von Menschen, die Politik machen, bestimmt. Und wenn man sogar selbst mitgestalten möchte, muss man sich auskennen. In gut zu lesenden kleinen Texten werden Begriffe wie Regierung, Legislative, Kapitalismus und Toleranz erklärt. Aber es geht auch um Umweltschutz, Freiheit und Glück. Dazu passen die großen Illustrationen von Paul Boston: bunt und ausdrucksstark! (ab 9)

Politik: 100 Begriffe aus Politik und Gesellschaft in 100 Wörtern erklärt, Carlsen, 18 Euro

Mit Freddi durch die Ozeane



Mit Freddi durch die Ozeane, 18 Euro Foto: Laurence King Verlag

Freddi ist eine Meeresschildkröte. Er nimmt dich mit auf eine Reise durch die Meere der Welt. Sie machen das Leben auf der Erde erst möglich. Es gibt fünf Ozeane, die durch Kontinente getrennt, aber alle miteinander verbunden sind. Du erfährst etwas darüber, warum der Golfstrom wichtig ist, welche Kraft Wellen haben und welche Gezeitenzonen es gibt. Auch um Tiere geht es in dem Buch. Hättest du gedacht, dass Korallenriffe das Zuhause für mindestens ein Viertel aller Meereslebewesen sind? In Seegraswiesen finden viele Tiere Unterschlupf und Buckelwale unternehmen lange Wanderungen. Autorin Catherine Barr beschreibt am Ende auch, wie der Klimawandel die Ozeane bedroht und was du selbst tun kannst. Brendan Kearney hat die Seiten bunt, abwechslungsreich und mit vielen schönen Details gestaltet. (ab 8)

Mit Freddi durch die Ozeane, Laurence King Verlag, 18 Euro

Wir feiern!

Farben spielen in diesem dicken Buch eine große Rolle. An vielen Orten der Welt finden vom Frühling bis zum Winter Feste statt. In Indien wird immer am 14. Januar ein Drachenfest gefeiert. Am St. Patrick’s Day in Irland ziehen sich die Menschen grün an. Die Japaner lieben ihr Kirschblütenfest und die Niederlande ihren Königstag. Am 22. April wird der Tag der Erde gefeiert und Anfang November in Mexiko der Tag der Toten. Autorin Claire Grace stellt aber auch religiöse Feste wie Ostern, Weihnachten, Chanukka und das Zuckerfest vor. Die bunten Bilder von Christopher Corr machen so viel Lust auf die ganzen Feste, dass man am liebsten gleich losfeiern möchte. Das witzigste Fest findet in Thailand statt. Dort gibt es immer im November ein riesiges Buffet für 3000 Affen. Sie gelten als Glücksbringer. (ab 6)

Wir feiern! Ein Jahr, viele bunte Feste, E.A. Seemann, 22 Euro

Kommst du mit nach draußen?

Peter Wohlleben ist ein bekannter Förster, der schon mehrere Bücher für Kinder geschrieben hat. In seinem neuesten Buch kannst du eine Entdeckungsreise durch den Garten und die Stadt machen. Denn auch dort, wo viele Straßen und Häuser sind, kann man Pflanzen und Tiere finden. Zum Beispiel auf der Wiese im Park oder in den Ritzen des Bürgersteigs. Nimm am besten eine Lupe mit, schlägt Peter Wohlleben vor, dann kannst du viel entdecken. In seinem Buch bekommst du aber auch Tipps, wie du Boote für den Teich schnitzt und eine Pflanzenpresse baust. Oder du machst eine Duftwanderung und erzeugst einen Regenbogen mit einem Teller Wasser. Und traust du dich, eine Nacht im Freien zu übernachten – auf dem Balkon oder im Garten? Das Buch platzt vor guter Ideen, auch zum Fährtenlesen und zum Gemüseanbau. Sehr schön gestaltet, mit vielen Fotos und Info-Kästen. (ab 6)

Kommst du mit nach draußen?, Oetinger, 18 Euro

Julius forscht: Im Wald



Julius forscht: Im Wald, 15 Euro Foto: Olivia Verlag

In der Buchreihe „Julius forscht“ geht es immer ums Forschen, Entdecken und Basteln. Jetzt hat sich Julius im Wald umgesehen. Er kann Fichten, Kiefern, Buchen und Eichen unterscheiden und kennt auch ihre Blüten und Früchte. Julius ist wie immer sehr aktiv. Er baut ein Insektenhotel und legt einen Ameisenparcours an. Er paust Rindenbilder von Baumstämmen ab und kocht Holunderblütensirup. Und er schnitzt, macht Pilzsporenbilder und Futter-Muffins. Julius traut sich sogar im Dunkeln in den Wald. Mit viel Spaß arbeitet er sich durch alle vier Jahreszeiten. Ein Sachbuch voller spannender Themen und kreativer Einfälle. Mit guten Fotos! (ab 8)

Julius forscht: Im Wald, Olivia Verlag, 15 Euro

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Kindernachrichten