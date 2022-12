Gab es den Stern von Bethlehem wirklich?

In der Bibel folgen die drei Weisen dem Stern von Bethlehem. So stellte sich das der Künstler Paul Hey vor, der dieses Bild malte.

In der Bibel steht: Ein heller Stern kündigte die Geburt von Jesus an. Was könnte da am Himmel geleuchtet haben? Wir haben eine Expertin gefragt!

Bestimmt kennst du die Geschichte aus der Bibel: Zur Geburt von Jesus Christus kamen auch drei „Weise aus dem Morgenland“ nach Bethlehem. Sie waren einem Stern gefolgt. Aber gab es diesen Stern wirklich? Was genau könnten die drei Weisen am Himmel gesehen haben? Wir haben im Bochumer Planetarium nachgefragt und erfahren: Es gibt verschiedene Ideen, was der echte Weihnachtsstern gewesen sein könnte.

Ein heller Komet?

Der Komet Neowise war 2020 von der Erde aus zu sehen. Foto: Barbara Gindl / dpa

Der Stern von Bethlehem wird oft mit einem hellen Schweif gezeigt. So einen Schweif haben viele Kometen. Susanne Hüttemeister leitet das Planetarium in Bochum und kennt sich gut mit dem Weltall aus. Sie sagt: „Wir kennen viele Kometen und die Bahnen, auf denen sie um die Sonne wandern. Aber keiner davon war zur Zeit von Jesu Geburt von der Erde aus zu sehen.“ Der Stern von Bethlehem war also wahrscheinlich kein Komet. Aber: „Ganz ausschließen können wir es nicht.“, sagt Frau Hüttemeister. Denn es gibt viele Kometen, die wir noch gar nicht kennen. Es wäre möglich, dass vor etwa 2000 Jahren einer am Himmel zu sehen war, der danach so tief im All verschwand, dass er uns heute unbekannt ist.

Ein „neuer“ Stern am Himmel?

War der Stern von Bethlehem vielleicht ein neuer Stern, der zur Zeit von Jesu Geburt plötzlich am Himmel erschien? „So etwas gibt es“, weiß Frau Hüttemeister. „Wenn plötzlich ein Stern am Himmel erscheint, der da vorher nicht war, dann ist das aber ein alter Stern am Ende seines Lebens.“ Manche ganz besonderen Sterne explodieren am Ende ihres Lebens und leuchten dann noch einmal ganz hell auf. So kann es sein, dass man sie von der Erde aus plötzlich sehen kann. „Aber von einer solchen Sternenexplosion würde man Überreste in unserer Milchstraße finden“, sagt Frau Hüttemeister. „Und da gibt es keine, deren Alter zur Zeit von Jesu Geburt passt.“

Die Planeten Jupiter und Saturn?

Hier leuchtet der Jupiter besonders hell. Foto: Peter Komka / Peter Komka/MTI/dpa

Wenn Planeten am Himmel besonders nahe beieinander zu sehen sind, nennt man das eine Konjunktion. „Im Jahr sieben vor Christus gab es so eine große Konjunktion der Planeten Jupiter und Saturn“, sagt Frau Hüttemeister. Aber für die Gelehrten damals wäre das wohl nichts besonderes gewesen. Denn sie konnten schon ausrechnen, wann welcher Planet wo am Himmel zu sehen sein würde. Früher deuteten die Menschen besondere Ereignisse am Sternenhimmel aber oft als Zeichen, dass etwas besonderes passieren würde. Manche Gelehrte könnten später gemeint haben, dass die Konjunktion von Jupiter und Saturn eine Ankündigung für den eigentlichen Weihnachtsstern war.

Ein Zeichen für Veränderung?

Die wahrscheinlichste Erklärung für den Stern von Bethlehem ist aber eine ganz andere. Frau Hüttemeister sagt: „Es ist wahrscheinlich so, dass gar nichts besonderes am Himmel zu sehen war, als Jesus geboren wurde.“ Denn eine echte Himmelserscheinung hätte man nicht nur von Bethlehem aus gesehen und sie wäre nicht nur in den Bibeltexten aufgeschrieben worden. Es gibt aber keine anderen alten Texte über einen besonderen Stern zur Zeit von Jesu Geburt. Geschichtsexperten wissen aber: Symbole wie ein neuer Stern wurden früher oft benutzt, um auf große Veränderungen hinzuweisen oder um die Macht und Bedeutung einer Person zu verdeutlichen. Dieses Symbol könnten auch die Autoren der Bibel-Texte genutzt haben, um von der Geburt Jesu zu erzählen.

So bekam der Weihnachtsstern seinen Schweif

Wusstest du, dass der Stern von Bethlehem am Anfang gar nicht mit einem Schweif dargestellt wurde? Das machte erst vor etwa 700 Jahren zum ersten Mal ein Künstler. Da war die Geburt Jesu schon über 1000 Jahre her.

So sieht das Kunstwerk von Giotto Di Bondone aus. Foto: GRANGER - Historical Picture Archive / Alamy Stock Photo

Der Künstler kam aus Italien und hieß Giotto di Bondone. Er malte viele Bilder über das Leben von Jesus Christus. Auf einem ist der Besuch der drei Weisen an der Krippe in Bethlehem zu sehen.

Den Stern malte Giotto di Bondone auf diesem Bild so, dass er wie der berühmte Halleysche Komet aussieht. Er ist alle 75 Jahre von der Erde aus zu sehen. Giotto Bondone konnte ihn wohl im Jahr 1301 beobachten.

