„Guinness World Records“: Neues von den Rekordjägern

Witzige Sammlungen und verrückte Höchstleistungen füllen das Buch „Guinness World Records 2021“. Wir stellen euch einige davon vor.

‌Wusstest du, dass es Leute gibt, die auf einem Seil zwischen zwei fahrenden Autos balancieren oder auf Stöckelschuhen Marathon laufen? Manche Menschen machen echt verrückte und schräge Sachen! Viele davon sind in dem Buch „Guinness World Records 2021“ versammelt.

Die Rekorde sind in verschiedene Kapitel unterteilt. Dabei sind nich nur Höchstleistungen wichtig. Gleich auf den ersten Seiten geht es um beeindruckende Naturwunder. In einem kurzen Interview erzählt der Taucher und Naturforscher Steve Backshall von seiner spannenden Arbeit. Er untersucht über 370 Kilometer lange Unterwasser-Höhlen in Mexiko. Nur ein paar Seiten weiter geht es um Polarlichter und die längste Rebenbogenbeobachtung.

Viele Sammler

Auch deutsche Rekordjäger sind in dem Buch vertreten. Die Malteser-Jugend aus Fulda im Bundesland Hessen hat es gleich auf Anhieb ins Buch der Rekorde geschafft. Im Mai 2019 baute die Gruppe ein fast 55 Meter langes Insektenhotel. Damit wollen die Jugendlichen die heimischen Insekten schützen.

Ein eigenes Kapitel ist begeisterten Sammlern gewidmet. Der eine sammelt Geldscheine, die andere Teddybären. Bei dem US-Amerikaner Paul Scardino sind es großköpfige Spielfiguren. Er stapelt inzwischen über 5000 Funko Pops in seinen Regalen. Funko Pops sind Figuren aus Filmen und Serien. Angefangen hat alles mit den beiden Superhelden Spiderman und Hawkeye. Seitdem sammelt Paul Scardino alle Figuren aus Comics. Nun muss er aber Platz im Regal schaffen: für seine Rekord-Urkunde für Sammelfieber!