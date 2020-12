Hackerangriff betrifft auch die Kinderredaktion und CHECKY!

Essen Kriminelle haben es geschafft, ins Computersystem der FUNKE Mediengruppe zu kommen. Die Produktion der Zeitung CHECKY! ist erschwert.

Für unsere Redaktion ist es gerade nicht leicht, eine Zeitung machen. Der Grund ist: Kriminelle haben es geschafft, in das Computersystem der FUNKE Mediengruppe hineinzukommen. Die Kriminellen nennt man „Hacker“.

Die FUNKE Mediengruppe gibt sehr viele Zeitungen in Deutschland heraus, auch die Kinderzeitung CHECKY! ist dabei. Die Computer aller Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sind über ein Netzwerk miteinander verbunden. Um eine Zeitung zu machen, braucht man viele Daten - zum Beispiel Texte, Bilder oder Grafiken. Über das Netzwerk kommen alle Mitarbeiter an die Daten heran.

Hacker haben nun eine Lücke im Netzwerk genutzt, um ein schädliches Programm zu starten. Viele Daten wurden dadurch so verändert, dass man sie nicht mehr lesen kann. Damit nicht noch mehr Schaden entsteht, wurde das Netzwerk abgeschaltet. Wir von der Kinderredaktion, aber auch die Mediengestalterinnen kommen nun nicht an alles heran, was wir brauchen.

Für die Kinderzeitung CHECKY! bedeutet das: Wir arbeiten in diesen Tagen ganz anders als sonst. Es kann sein, dass das Heft deswegen in nächster Zeit etwas ungewöhnlich aussieht. Dafür entschuldigen wir uns. Wir hoffen, dass schnell eine Lösung gefunden wird, wie wir CHECKY! wieder bestmöglich produzieren können.

Leider hat der Cyberangriff Auswirkungen auf den Versand mancher CHECKY!-Hefte. Bedauerlicherweise konnten wir Neubestellungen seit dem 15. Dezember noch nicht in unser System aufnehmen. Wer kurz vor Weihnachten ein CHECKY!-Abo abgeschlossen hat, die Heftlieferung aber nicht startet, wende sich bitte an unseren Leserservice: 0800/6060760.