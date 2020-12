Hilfsorganisationen sammeln Spenden für arme Kinder

In der Zeit vor Weihnachten bitten viele Organisationen um Geld für ihre Projekte, auch Unicef, die Kindernothilfe und die SOS-Kinderdörfer.

Viele Mädchen und Jungen mussten vor dem Krieg in Syrien flüchten. Sie leben jetzt im Libanon, in Jordanien, in der Türkei oder sind in ihrem eigenen Land woanders hin geflohen. Im Libanon leben viele Kinder in der Bekaa-Ebene. Das ist eine bergige Gegend, in der es im Winter sehr kalt wird.

Rahel Vetsch arbeitet für die Kinderhilfsorganisation Unicef im Libanon. Sie sagt: „Die Winter sind für die Kinder ganz besonders hart. Nicht selten laufen sie in Flip-Flops durch den Schnee.“ Weil es so kalt ist, kann es sein, dass Kinder unterkühlt werden oder eine Lungenentzündung bekommen.

Winterstiefel und Decken

Helfer versuchen, die Kinder vor der Kälte zu schützen. Deswegen bittet Unicef in diesen Wochen darum, Geld für Winterkleidung, wasserfeste Stiefel und wärmende Decken zu spenden. Für 60 Euro kann Unicef zum Beispiel zehn warme Fleece-Decken bereitstellen.

In den Wochen vor Weihnachten werben viele Organisationen um Spenden. Darunter ist auch die Kindernothilfe. Sie hilft beispielsweise im Land Guatemala in Lateinamerika. Dort müssen viele Kinder in Steinbrüchen arbeiten, damit ihre Familien genug Geld fürs Essen haben.

Die Corona-Krise hat das Leben der Familien noch verschlechtert. Viele Eltern haben ihre Jobs verloren. Die Helfer der Kindernothilfe machen es möglich, dass Kinder, die wegen ihrer Arbeit nicht zur Schule gehen können, nachmittags und am Wochenende Lernangebote bekommen. Denn nur durch Bildung können sie es aus der Armut herausschaffen.

Familien in Not unterstützen

In Guatemala, aber auch in vielen anderen Ländern der Welt helfen die SOS-Kinderdörfer. Sie nehmen Kinder auf, die keine Eltern mehr haben oder deren Eltern sich nicht gut um sie kümmern können. In einem SOS-Kinderdorf leben die Kinder mit einer Kinderdorf-Mutter und anderen Kindern wie in einer Familie zusammen.

Zu Weihnachten bitten die SOS-Kinderdörfer um Spenden, um Familien in Not zu unterstützen. Für 51 Euro kann einem Kind Winterkleidung gegeben werden. Mit 36 Euro versorgt man eine Familie einen Monat lang mit Wasser.

