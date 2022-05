Kino Im Film „Mia and me“ sind Elfen und Einhörner in Gefahr

Im neuen Kinofilm „Mia and me – Das Geheimnis von Centopia“ spricht der Popsänger Mike Singer den Elfen Iko. Centopia muss gerettet werden.

Eigentlich ist Mia ein normales Mädchen. Wäre da nicht ihr Geheimnis. Mia kann mit einem magischen Armband und einem Buch die verzauberte Welt Centopia betreten. Dort ist sie nicht sie selbst, sondern eine Elfe. Und ihre Aufgabe ist es, die Welt zu retten.

Mike Singer ist ein deutscher Popsänger. Er gibt dem Elfen Iko im Film seine Stimme. Foto: Hendrik Schmidt / dpa

Mia ist die Hauptfigur im neuen Kinofilm „Mia and me – Das Geheimnis von Centopia“. Darin stürzt sie sich in ein spannendes Abenteuer, in dem es darum geht, die böse Kröte Toxor aufzuhalten. An Mias Seite sind ihre Freunde – das Einhorn Stormy und der Elf Iko.

Ikos Stimme könnte dem einen oder anderen bekannt vorkommen. Denn sie gehört dem Musiker Mike Singer. Im Interview hat Mike uns vom Film und seiner Arbeit als Synchronsprecher erzählt.

Was magst du an dem Elfen Iko besonders gern?

Eigentlich mag ich alles an Iko. Das liegt wohl daran, dass er mir ziemlich ähnlich ist. Iko ist erst sehr schüchtern, muss dann aber lernen, mutiger und offener zu sein. Das war bei mir früher auch so, als ich mit dem Singen angefangen habe.

Welche Filmfigur ist denn so überhaupt nicht wie du?

Ich denke, das ist wohl die böse Kröte Toxor. Aber jeder Film braucht ja einen Bösewicht und bestimmt hat auch Toxor irgendwo ein gutes Herz.

Würdest du auch mal gerne an einen magischen Ort wie Centopia reisen?

Auf jeden Fall! Ich fände es super spannend, in eine verzauberte neue Welt einzutauchen. Im echten Leben geht das ja leider nicht, aber da ist die Musik mein Centopia.

Was ist deine Lieblingsszene im Film?

Am schönsten finde ich die Szene am Anfang, in der Mia und ihre Freunde zum ersten Mal Centopia betreten. Man fühlt sich in dem Moment so, als wäre man selbst dabei und man spürt direkt die Magie der Geschichte.

Findest du das Synchronsprechen eigentlich schwierig?

Ich habe schon Erfahrung beim Synchronsprechen gesammelt, deswegen fiel es mir zum Glück nicht so schwer. An einer Stelle musste ich zwar schon ein bisschen schauspielern, weil Iko verwandelt wird und sich da wie ein Zombie anhört. Aber ansonsten musste ich meine Stimme kaum verstellen.

Welche Botschaft hat der Film?

Es geht vor allem darum, dass man alles schaffen kann, wenn man zusammenhält. Außerdem zeigen die Figuren, welche Charaktereigenschaften wirklich im Leben zählen. Das richtet sich natürlich in erster Linie an die Kinder, aber auch für Erwachsene sind diese Botschaften meiner Meinung nach wichtig.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Kindernachrichten