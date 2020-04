Im Orchester: Wenn viele Musiker gemeinsam spielen

Die Streicher sitzen in einem Orchster ganz vorne. Hier sind die Duisburger Philharmoniker bei einem Konzert zu sehen.

Im Orchester machen viele Musiker gleichzeitig mit verschiedenen Instrumenten Musik. Darum spielen trotzdem nicht alle wild durcheinander:

Ein Orchester ist eine große Gruppe von Musikern mit vielen verschiedenen Instrumenten. Sie spielen gemeinsam Musikstücke und werden von einem Dirigenten geleitet. Wenn in einem Orchester mehr als 50 Musiker spielen, nennt man das Sinfonieorchester. Das ist nach bestimmten Gruppen aufgeteilt:

Die Streicher

Geigerinnen spielen bei einer Opernaufführung. Foto: Jens Kalaene / dpa

Das Orchester ist in einem Halbkreis aufgebaut. Die Streicher sitzen ganz vorne, nah beim Dirigenten. Zu den Streichinstrumenten gehören die Geige, die Bratsche, das Cello und der Kontrabass. Sie heißen Streichinstrumente, weil sie Saiten haben. Saiten sind dünne Schnüre, über die mit einem Bogen gestrichen werden kann. So entsteht ein Ton. Manchmal zupfen die Musiker aber auch an den Saiten, dann klingt der Ton anders. Die tiefsten Töne erreichen bei den Streichern die Kontrabässe.

Die Holzbläser

Holzblasinstrumente bestehen aus Holz. Dazu gehören zum Beispiel die Klarinette oder das Fagott. In der Truppe der Holzbläser sind aber auch einige Instrumente zu finden, die gar nicht aus Holz bestehen, zum Beispiel das Saxophon. Es besteht zum größten Teil aus Metall, gehört aber trotzdem dazu. Das liegt am Mundstück des Saxophons. Das ist ein kleines Holzstück. Deswegen wird es den Holzblasinstrumenten zugeordnet. Es ist aber nicht in jedem Orchester zu finden.

Die Blechbläser

Auch Kinder und Jugendliche können bei bestimmten Orchestern mitmachen. Diese Kinder spielen Trompete. Foto: Bremer Philharmoniker / dpa

Blechblasinstrumente bestehen nur aus Blech. Hierzu zählen zum Beispiel die Trompete, die Posaune oder die Tuba. Wichtig bei diesen Instrumenten ist das Mundstück. Das besteht nämlich, anders als bei den Holzblasinstrumenten, nur aus Metall. Wenn der Musiker in das Mundstück bläst, werden seine Lippen in Schwingungen versetzt. Eigentlich erzeugen nämlich die Lippen der Musiker den Ton, der dann durch das Instrument lauter wird.

Die Schlagwerker

Zum Schlagwerk gehören alle Instrumente, die man schlagen oder schütteln kann. Dazu zählen unter anderem die Triangel, das Xylophon, die Pauken oder das Becken. Der Schlägel ist der Stab, mit dem das Instrument angeschlagen wird. Einige Instrumente werden sogar mit der Hand gespielt. Die Musiker, die diese Instrumente spielen, müssen meistens mehrere spielen können. Das Schlagwerk ist im Orchester vor allem für den Rhythmus, aber auch für die Melodie zuständig.

Der Dirigent

Der Dirigent zeigt den Musikern, wann und wie sie spielen sollen. Foto: Shutterstock / shutterstock

Der Dirigent ist ein Grund, warum zwar alle gleichzeitig, aber trotzdem nicht wild durcheinander spielen. Die Musiker richten sich alle nach ihm und können sich an ihm orientieren. Er steht mit dem Rücken zum Publikum und hat alle Musiker und Instrumente im Blick. Der Taktstock in seiner Hand zeigt den richtigen Takt an, nach dem die Musiker spielen sollen. Aber auch mit seinem Körper und seiner Mimik zeigt er, wie die Musik gerade klingen soll. Bei einem wilden Stück kann es auch schon mal sein, dass der Dirigent ein bisschen auf der Stelle hüpft.

