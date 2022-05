Jakob Winkler stellt sich eine gute Welt ohne Erdöl vor

Der Illustrator Jakob Winkler hat zehn Jahre lang an seinem Buch „Fatimas fantastische Reise in eine Welt ohne Erdöl“ gearbeitet.

Könnt ihr euch vorstellen, dass man zehn Jahre lang an einem einzigen Buch arbeiten kann? Jakob Winkler hat das gemacht. Er ist Illustrator, das bedeutet, er zeichnet beruflich für verschiedene Auftraggeber.

Jakob Winkler hat viel über den Klimawandel gelesen und kam dann auf die Idee, ein Sachbuch mit ganz vielen Zeichnungen zu entwerfen. Für Kinder und für Erwachsene. Das Ergebnis heißt: „Fatimas fantastische Reise in eine Welt ohne Erdöl“.

Jakob Winkler erzählt, er habe beim Lesen herausgefunden, dass Erdöl unser komplettes Leben bestimmt. Es steckt in so vielen Produkten, nicht nur in Benzin und Diesel! Zum Beispiel in Plastikflaschen, Winterjacken, Gartenmöbeln, Kaffeemaschinen, Turnschuhen und Luftmatratzen. „Warum spricht da keiner drüber?“, fragte er sich. Denn Erdöl ist nicht nur ein fossiler Brennstoff, der dem Klima schadet. Irgendwann ist das Erdöl, das man aus der Erde holen kann, auch alle. Und dann?

„Die Lösung besteht aus vielen Lösungen“, sagt der 39-Jährige. Ganz viele davon hat er in seinem Buch gezeichnet. Da gibt es in einer Stadt zum Beispiel einen Bauernhof in einem Hochhaus. In allen Stockwerken wird Obst und Gemüse angebaut.

Der öffentliche Verkehr versteckt sich unter der Erde. Autos wurden aus der Stadt verbannt, Parkplätze sind jetzt Grünflächen und Straßen wurden zu Radwegen. Die Menschen leben in Häusern, in denen sie ihre Energie selbst gewinnen, Produkte herstellen und Abfälle komplett wiederverwerten können. Rundherum ist es viel grüner als heute. Dadurch wird es in den Städten nicht mehr so heiß.

Jakob Winkler zeichnet auch ziemlich abenteuerliche Ideen. Da gibt es zum Beispiel Passagierkapseln, in denen Menschen durch Röhren unter der Erde reisen – ein ganz neuer Transportweg. Wie Murmeln, die durch verschiedene Bahnen rollen.

Kritik an unserem Lebensstil

Wenn nur eine Person in einem Auto sitzt, um von A nach B zu fahren, ist das irrsinnig“, findet Jakob Winkler. „Was da für eine Energie verschwendet wird!“ Er kritisiert einen Lebensstil, der nicht an die Zukunft der Menschen und der Erde denkt.

Energie ist ein wichtiges Thema in dem Buch. Umweltfreundlich wird Strom aus Sonne, Wind oder der Kraft der Gezeiten gewonnen. Auf den bunten Wimmelbildern im Buch gibt es unendlich viel zu entdecken.

„Stell dir vor, was wir innerhalb von 60 Jahren alles umgestalten könnten!“, sagt Jakob Winkler. Er versucht, positiv in die Zukunft zu sehen, denn tolle Ideen gibt es genug. Man muss sie nur umsetzen.

