Jugendliche und ihre Herausforderung, erwachsen zu werden

Fast 120 Texte von Jugendlichen aus dem gesamten Ruhrgebiet sind in der „18. Essener Jugendanthologie“ erschienen.

„Vom Wachsen und Werden!?“ Das war das Thema eines Schreibwettbewerbs, bei dem Kinder und Jugendliche aus dem ganzen Ruhrgebiet mitgemacht haben. Schon zum 18. Mal hat der Autor und ehemalige Lehrer Artur Nickel Schülerinnen und Schüler mit einer guten Idee zum Schreiben gebracht. Jedes Jahr werden die besten Beiträge ausgewählt und in einem Buch veröffentlicht. „Fast 120 Texte konnten in den neuen Sammelband aufgenommen werden, so viele wie noch nie“, freut sich Artur Nickel.

Was wird die Zukunft bringen?

Die Frage, wie man aufwächst und erwachsen wird, beschäftigt viele. Sie bringt viele weitere Fragen mit sich: Welche Ziele habe ich? Komme ich voran? Was behindert mich? Wie fühle ich mich? Auch die Corona-Pandemie, der Klimawandel und der Ukraine-Krieg spielen eine Rolle. Manche Kinder und Jugendliche fühlen sich nun unsicherer als früher. Was wird die Zukunft bringen?

Lena (20) schreibt zum Beispiel: „Als Kind stellt man sich die Zukunft und das Erwachsenwerden einfach und ohne Probleme vor. (...) Wie gern wäre ich noch mal ein Kind, um die Welt mit ganz anderen Augen zu sehen und keine Sorgen zu haben.“ Taha (13) schreibt über den Schlaf: „Wenn man langsam erwachsen wird, lernt man den Schlaf zu schätzen. (...) Von dem Moment an, bei dem man sich freut, schlafen zu gehen, weiß man, dass man älter geworden ist.“ Laura (19) fragt sich in einem Gedicht: „Wie werde ich einmal sein?“ und schreibt: „Wachsen hört nie auf / damit ich werden kann, / Wer ich werden soll / Wer ich werden will.“

Auseinandersetzung mit dem Klimawandel

Lilli (15) findet es nicht gut, dass Menschen so viele Dinge kaufen, und Emelie (16) setzt sich in „Unsere Welt, sie zerbricht“ mit dem Klimawandel auseinander.

Manche Jugendliche haben ihre Texte nicht auf Deutsch, sondern auf Englisch oder Türkisch geschrieben. Viele geben Familiengeschichten wieder. Sogar ein Text auf Kölsch, dem Kölner Dialekt, war dabei. Am Ende des Buches wendet sich Artur Nickel an alle jungen Autorinnen und Autoren und sagt: „Eure Texte beeindrucken in ihrer Kraft, ihrer Vielseitigkeit und ihrer Tiefe. Alle sind wichtig. (...) Bleibt, wie ihr seid! Schreibt weiter! Bringt euch mit euren Möglichkeiten ein!“

Das Buch „Vom Wachsen und Werden!?“ aus der Reihe „Essener Anthologien“ ist im Geest-Verlag erschienen und kostet 12,50 Euro.

