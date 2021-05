Katy Perry gratuliert Pokémon mit Musik

Das Konsolenspiel Pokémon wird 25 Jahre alt. Zum Jubiläum gibt es ein neues Album.

Da haben sich zwei Energiebündel gefunden: In ihrem neuesten Musikvideo ist US-Star Katy Perry mit Pikachu unterwegs. Das gelbe Fantasiewesen ist ein Pokémon, ein Taschenmonster. Das gleichnamige Konsolenspiel feiert 25-jähriges Jubiläum. Das wird das ganze Jahr über gefeiert. Katy Perry hat sich sehr gefreut, als sie gefragt wurde, ob sie für ein Pokémon-Album ein Lied komponieren möchte. Die 36-Jährige hat als Jugendliche selbst Pokémon-Karten gesammelt und die Taschenmonster trainiert.

Blitze abfeuern

Denn darum geht es in dem Spiel: Die Spieler werden Trainer genannt. Sie sammeln und trainieren die Taschenmonster. Es gibt inzwischen fast 900 verschiedene Pokémon: Pikachu ist zum Beispiel ein Elektro-Taschenmonster. Er speichert Elektrizität in seinen Backen und kann Blitze abfeuern. Andere Taschenmonster werden Elementen wie Feuer oder Wasser zugeordnet.

Die Trainer lassen verschiedene Pokémon gegeneinander antreten.

Bei den Wettkämpfen handelt es sich eher um ein Kräftemessen als um gemeine Schlachten. Die Pokémon können zwar besiegt werden, sterben aber nicht.

Das Spiel kam zuerst in Japan auf den Markt und wurde sofort ein großer Erfolg. Zwei Jahre später brachte Nintendo es auch in Deutschland heraus. Seitdem ist das Pokémon-Fieber ungebrochen. Viele Menschen tauschen Sammelkarten oder lieben die Anime-Serie, in der der Junge Ash Ketchum der größte Pokémon-Trainer der Welt werden will.

Vor fünf Jahren wurde das Pokémon-Universum erweitert. Die Pokémon Go-App verbindet die Spiele-Welt mit der Wirklichkeit. Gespielt wird draußen mit dem Handy. Wer ein Taschenmonster mit der App fängt, erhält unter anderem Sternenstaub, der für das Training der Pokémon benötigt wird. Für das Jubiläumsjahr sind neue Inhalte geplant.

Auf dem Jubiläumsalbum singen auch andere Stars wie Post Malone. Katy Perry hat ihren Song „Electric“ genannt, was natürlich auf Pikachu anspielt. Im Musikvideo lassen die beiden schöne gemeinsame Erinnerungen aufleben.

