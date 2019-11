Tierheime haben verschiedene Angebote für Kinder. Die Kindergruppe aus Essen hat für ihr Theaterstück sogar den Jugendtierschutzpreis gewonnen.

Kinder aus Essen spielen Theater für den Tierschutz

Tabitha und Noah sind hinter ihren Masken kaum zu erkennen. Für unser Foto rücken sie ganz eng zusammen. Die zwei sind als Schwein und Kuh verkleidet. Mit Karneval hat das Ganze aber nichts zu tun. Tabitha, Noah und einige andere Kinder üben für ein Theaterstück. Deshalb haben sie Masken auf. Ihre Bühne ist heute ein kleiner Raum im Essener Tierheim. Denn in den Theater-Szenen, die die Kinder üben, geht es um Tierschutz.

Ein Preis für das Theaterprojekt

Tabitha und Noah gehören zu einer Gruppe von Kindern, die sich regelmäßig im Tierheim in Essen treffen. Bei ihrer Tierschutz-Lehrerin Sandra Jansen lernen sie dann eine Menge über Tiere und wie man sie schützen kann. Und manchmal spielen sie auch Theater. So wie heute.

In einer Geschichte geht es um einen Hund, der ausgesetzt wird. Das finden die Kinder traurig. In einer anderen Geschichte findet dafür ein Hund namens Bella ein neues Zuhause. Aufführen wollen die Kinder ihre Mini-Geschichten in einem Schöpfungsgottesdienst, in dem sich alles um das Thema Tierschutz dreht.

Im letzten Jahr hat die Gruppe für diese Idee sogar einen Preis bekommen, den Jugendtierschutz-Preis. Um Preise zu gewinnen kommen Tabitha, Noah und die anderen Kinder aber nicht ins Tierheim. Obwohl sie sich natürlich alle sehr über den Preis gefreut haben. „Ich finde es toll hier mitzumachen, weil jeder seine eigenen Ideen einbringen kann“, sagt die 14-jährige Belanna. Noah kommt einfach, weil es so viel Spaß macht, sagt er. Und die 12-jährige Lina findet: „Es ist wichtig, den Leuten etwas über Tierschutz zu erzählen!“

Hier können Kinder mitmachen:

Der nächste Aktionstag im Essener Tierheim findet am Samstag, 30. November 2020 statt. An diesem Tag können Kinder mit einer Künstlerin Bilder zum Thema Tierschutz malen. Wie du dich anmelden kannst, erfährst du hier: www.tierheim-essen.de.

Auch andere Tierheime haben Angebote für Kinder. Auf www.tierschutzjugend-nrw.de kannst du herausfinden, welche Kinder- und Jugendgruppen es in deiner Nähe gibt.