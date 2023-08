Kinder lernen mit dem Klimamobil viel über den Umweltschutz

Das Klimamobil ist ein besonderes Spielmobil. In dem bunten Anhänger stecken viele Spiele, bei denen Kinder viel über den Umweltschutz lernen.

Hast du schon mal ein Spielmobil gesehen? Spielmobile stehen manchmal da, wo Spielaktionen für Kinder stattfinden. Im Auto stecken ganz viele Spielsachen, die herausgeholt werden können, zum Beispiel Schwungtücher, Stelzen, Pedalos, Hula-Hoop-Reifen, kleine Fußballtore, Kriechtunnel, Kreide oder Bälle.

Ein besonderes Spielmobil ist das Klimamobil. In dem großen, bunten Anhänger stecken viele Spiele, bei denen man ganz nebenbei etwas übers Klima und über den Umweltschutz lernen kann.

Plastikmüll aus dem Meer angeln

Gerade ist so ein Klimamobil bei einer Ferienaktion in der Stadt Essen im Einsatz. Alicia (8), Tabasum (10) und Hiba (12) erklären, was man mit dem Klimamobil alles machen kann.

Tabasum schaut sich gern Tiere unter der Lupe an. Foto: Lars Heidrich / FUNKE Foto Services

Da gibt es zum Beispiel ein Spiel, bei dem man Plastikmüll aus dem Meer angeln muss. Alicia sagt: „Ein blauer Stoff ist das Meer. An der Angel hängt eine Schnur mit einem Magneten am Ende.“ Auf dem blauen Stoff liegen viele Sachen, die nicht ins Meer gehören, zum Beispiel Flaschen, Orangennetze oder Konservendosen. An allem kleben Metallscheiben, deswegen kann man sie mit dem Magneten erwischen. „Es ist nicht schön, wenn Müll im Meer ist“, weiß Tabasum. „Das ist nicht gut für die Fische, weil sie krank werden und sterben können.“ Und Hiba sagt: „Müll gehört immer in einen Müllcontainer.“

Klima-Memory mit Eisbären und Pfandflaschen

In den Boxen im Klimamobil liegen noch viele weitere Spiele. Es gibt ein Klima-Memory, bei dem man Paare aus Karten finden muss. Sie zeigen zum Beispiel einen Eisbären, einen Bus, einen Baum, eine Pfandflasche und eine Radfahrerin.

Bei einem Mülltrennspiel geht es darum, Karten mit Gegenständen und Lebensmitteln in die richtige Abfalltonne zu werfen. Tabasum kennt sich hier schon gut aus. Sie sagt: „Joghurtbecher und Plastiktüten gehören in die gelbe Tonne, Eierkartons und Zeitungen in die blaue.“ Für kaputte Schuhe steht die Restmülltonne bereit und Bananenschalen landen im Biomüll.

Die Spielpädagogin Eva Hofmann setzt das Klimamobil gern bei Aktionstagen für Kinder ein. Foto: Lars Heidrich / FUNKE Foto Services

Auf einem umgebauten Trimmdich-Fahrrad können Kinder erleben, wie schwer es sein kann, mit eigener Muskelkraft Strom zu erzeugen. Bei einer LED-Lampe ist es viel leichter als bei einer alten Glühbirne. „Da muss man richtig viel treten, bis die Lampe leuchtet“, sagt die Spielpädagogin Eva Hofmann vom ABA Fachverband, die das Klimamobil betreut.

Beliebt bei den Kindern sind auch die Becherlupen, mit denen sie Ameisen und Spinnen beobachten. Immer nur kurz, denn dann werden die Tiere wieder freigelassen.

>> Das Klimamobil

Das Klimamobil ist ein Projekt des Vereins Spielmobile e.V.. Neben drei Fahrzeugen gibt es 35 Klimaboxen, die für Spielaktionen mit Kindern ausgeliehen werden können.



Mehr Informationen gibt es hier: https://spielmobile.de/projekte/klimamobil/

