Kinder singen mit Udo Lindenberg Lieder für den Frieden

Die „Kids On Stage“ singen gemeinsam mit Udo Lindenberg. Seine Songs „Wozu sind Kriege da?“ und „Wir ziehen in den Frieden“ sind wieder aktuell.

In diesen Tagen hören sich viele Menschen Friedenslieder an und teilen sie in den sozialen Medien. Am Brandenburger Tor wurde von einer riesigen Menge „Dona nobis pacem“ (Gib uns Frieden) gesungen. Das Lied „Imagine“ (Stell dir vor) von John Lennon wird in Gottesdiensten gespielt. Ein bekanntes Lied ist auch „Wozu sind Kriege da?“ Der Sänger Udo Lindenberg, der sich schon immer für den Frieden eingesetzt hat, hat es vor über 40 Jahren zum ersten Mal gesungen.

Casting für neue Mitglieder

Im Mai geht Udo Lindenberg wieder auf eine große Konzertreise durch Deutschland. Mit dabei sind die „Kids On Stage“, ein großer Kinder- und Jugendshowchor aus der Stadt Düsseldorf. Die Mädchen und Jungen singen seit Jahren mit Udo Lindenberg auf der Bühne und proben schon wieder für ihren großen Auftritt. Als der Ukraine-Krieg ausbrach, lief gerade ein Casting für neue „Kids On Stage“-Mitglieder.

Am Probenwochenende im Freizeitheim Icklack in Düsseldorf zögerten die Kinder nicht lang. Sie malten Bilder zum Song „Give Peace A Chance“ (Gib dem Frieden eine Chance), machten eine Gesangs-Videoaufnahme und stellten sie auf Facebook. Und sie nahmen zwei weitere Videos auf, auch von „Wozu sind Kriege da?“. Bei Youtube gebe es gerade richtig viele Klicks, erzählt die „Kids On Stage“-Leiterin Michele Huesmann (kleines Foto).

Udo plant eine „Friedenstournee“

Gerade hat sie auch eine persönliche Nachricht von Udo Lindenberg bekommen. „Ich glaub, das wird ‘ne Friedenstournee“, schrieb er und kündigte an, das Lied „Wir ziehen in den Frieden“ wieder mit ins Konzert hineinzunehmen. Eigentlich war bislang nur „Wozu sind Kriege da?“ geplant, auch gemeinsam mit den „Kids On Stage“.

In „Wozu sind Kriege da?“ heißt es am Anfang: „Keiner will sterben, das ist doch klar. Wozu sind denn dann Kriege da? Herr Präsident, du bist doch einer von diesen Herren. Du musst das doch wissen, kannst du mir das ‘mal erklären? Keine Mutter will ihre Kinder verlieren und keine Frau ihrem Mann.“ Dabei muss man an den russischen Präsidenten Wladimir Putin denken.

Russische Familie nahm ukrainische Freunde auf

Ein Textstück aus „Wir ziehen in den Frieden“, mit dem Udo Lindenberg und die „Kids On Stage“ im Jahr 2018 zum ersten Mal aufgetreten sind, lautet: „Komm wir ziehen in den Frieden, wir sind mehr als du glaubst. Wir sind schlafende Riesen, aber jetzt stehen wir auf. Lass sie ruhig sagen, dass wir Träumer sind. Am Ende werden wir gewinnen. Wir lassen diese Welt nicht untergehen.“Das Lied endet mit dem Satz: „Stell dir vor, es ist Frieden, und jeder, jeder geht hin!“

Im Chor von „Kids On Stage“ singt auch Damian. Der Junge stammt aus einer russischen Familie, die ukrainische Freunde aufgenommen hat, die geflohen sind. Der Sohn der Freunde kam zu den Chorproben mit, auch wenn er kein Deutsch versteht. „Wir sind wie eine große Familie“, sagt Michele Huesmann. Alle Kinder brachten etwas für den geflüchteten Jungen mit, etwa einen Ball oder ein Handy.

Was ist euer Lieblings-Friedenslied? Schreibt uns!

“Imagine“, „Give Peace A Chance“, „Verleih uns Frieden gnädiglich“ oder der Kanon „Hewenu shalom elejchem“? Was ist euer Lieblings-Friedenslied und warum? Schreibt uns bis zum 18. März an kinder@funkemedien.de und schickt ein Foto von euch mit! Wir veröffentlichen eure Beiträge auf der Kinderseite.

