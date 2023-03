Kinder vom „Schloss Einstein“ treffen auf die Pfefferkörner

Die Internatsschüler von „Schloss Einstein“ lösen mit den „Pfefferkörnern“ einen Fall.

Das gab es noch nie: Die Kinder aus zwei beliebten TV-Serien lösen gemeinsam einen Fall! „Die Pfefferkörner“ verlassen dafür ihr Hauptquartier in Hamburg und besuchen die Internatsschüler auf „Schloss Einstein“ in Erfurt. Das TV-Special läuft am Freitag, 24. März, um 19.30 Uhr im Kika, auf kika.de und im Kika-Player. Julie Marienfeld spielt die Schülerin Nesrin bei „Schloss Einstein“ und Cihan Cicek spielt Milan aus „Die Pfefferkörner“. Im Interview erzählen sie vom gemeinsamen Dreh in Erfurt.

Cihan Cicek spielt „Milan“ aus „Die Pfefferkörner“. Foto: MDR

Worum geht es in dem TV-Special?

Cihan: So genau dürfen wir das nicht verraten. Es wird etwas gestohlen und ein paar von uns Pfefferkörnern sind gerade zufällig in Erfurt und wollen den Fall klären. Das machen sie dann zusammen mit den Einsteinern.

Julie: Meine Rolle wird ein bisschen als Verbindung genutzt. Nesrin ist anfangs die Hauptverdächtige, so lernen sich die Einsteiner und Pfefferkörner kennen.

Mögen sich die Einsteiner und die Pfefferkörner?

Julie: Am Anfang sind alle schon skeptisch, auch weil Nesrin für die Diebin gehalten wird. Sie müssen sich erst einmal näher kennenlernen.

Cihan: Aber später werden sie dann Freunde.

Was war diesmal beim Dreh anders?

Cihan: Für mich das Set natürlich. An der Rolle hat sich nicht so viel verändert: Ich war auch vorher immer der Jüngste, das ist so geblieben. Ich spiele Milan, das jüngste Pfefferkorn und bin ein ganz tierfreundlicher Detektiv.

Julie: Ich habe an einem Tag die normale Staffel gedreht und zwei Tage später fing das Special an. Da kam ich an dieses Set und kannte zum Beispiel den Regisseur nicht. Ich weiß noch, dass ich bei der allerersten Szene dabei war und direkt ein paar neue Leute getroffen habe. Zum Beispiel habe ich Luna, auch ein Pfefferkorn, kennengelernt.

Habt ihr Lieblingsszenen?

Cihan: Ich fand eine Szene besonders lustig, als die Einsteiner und Pfefferkörner sich zum ersten Mal gesehen haben und sich gegenseitig für die Verbrecher gehalten haben.

Julie: Das war auch meine Lieblingsszene, weil wir da sehr viele waren. Es ist anstrengend, aber auch sehr cool in so einer großen Gruppe zu drehen. Eine andere lustige Szene war, als Nesrin und Rafa zusammen im Wald ermittelt haben, das war schon actionreich.

Julie Marienfeld spielt die Schülerin Nesrin bei „Schloss Einstein“. Foto: MDR

Wart ihr traurig als es vorbei war?

Cihan: Ja, ich persönlich hätte gerne noch ein bisschen länger mitgemacht, ich finde es hat viel Spaß gemacht, zusammen zu drehen.

Julie: Ich hatte ja schon ein halbes Jahr vorher gedreht und in einer Gastfamilie in Erfurt gelebt. Da habe ich mich auch gefreut, wieder zu Hause in Düsseldorf zu sein. Aber wenn der Dreh vorbei ist, vermisst man doch etwas.

Sag mal, Cihan, sind die Einsteiner gute Detektive?

Cihan: Eigentlich schon, dafür dass sie ganz normale Schüler aus einem Internat sind, waren die schon ganz gut. Aber nicht besser als die Pfefferkörner!

Julie (lacht): Da hat er schon ganz recht, die Pfefferkörner sind natürlich die Profis.

Cihan: Aber ihr wart auch gut!

