Madu ist erst neun und arbeitet in einer Mine in Afrika. Er baut dort Kobalt ab. Das Metall steckt in Handyakkus. Das mondo mio! stellt Madu vor.

Kindermuseum mondo mio! zeigt Kinderarbeit in Minen im Kongo

Hast du schon ein eigenes Handy? Wenn nicht, dann kennst du aber zumindest jemanden, der eins hat, richtig? Natürlich, heutzutage hat ja fast jeder so ein Ding. Ein Handy ist ja auch sehr nützlich. Man kann überall telefonieren, Fotos machen und Spiele spielen. Aber hast du dir schon einmal Gedanken darüber gemacht, wie so ein Smartphone eigentlich hergestellt wird? Das ist nämlich teilweise eine sehr traurige Geschichte. Das Dortmunder Kindermuseum „mondo mio!“ erzählt die Geschichte in einer Handy-Ausstellung.

Der Handyakku aus dem Kongo

In der Ausstellung geht es um den afrikanischen Jungen Madu. Madu ist neun Jahre alt und lebt in der Demokratischen Republik Kongo. Zur Schule geht er nicht. Sie wurde nämlich zerstört. Das ist eine der vielen Folgen des Bürgerkriegs im Kongo. Madus Familie hat es alles andere als leicht. Sein Bruder kämpft im Krieg und sein Vater arbeitet in einer Kobaltmine. Auch der neunjährige Madu muss, wie viele andere Kinder auch, dort aushelfen.

Was ist Kobalt?

Kobalt ist ein Metall und ist unter anderem im Akku unseres Smartphones, sogar in den Akkus von Elektroautos. Es trägt dazu bei, dass die Laufzeit des Akkus besonders lang anhält, da es eine sogenannte hohe Energiedichte hat. Die Gewinnung von Kobalt ist aber eher problematisch. Denn in den Ländern, wo dieses Metall oft vorkommt, herrschen keine guten Arbeitsbedingungen – weder für Erwachsene noch für Kinder.

Madu und sein Vater arbeiten in einer Mine im Kongo, wo sie Kobalt abbauen. Das passiert tief unter der Erde. Die Arbeit müssen Menschen mit ihren Händen machen, da das Land sehr arm ist und sich keine Maschinen leisten kann. Sie müssen sehr lange arbeiten, bekommen teilweise kein Geld dafür und haben schlechtes oder gar kein Werkzeug an ihrem Arbeitsplatz. Da Kobalt auf der ganzen Welt aber so beliebt bei der Handyproduktion ist, ändert sich an dieser Situation nichts.

Bewusst mit dem Handy umgehen

„Mit der Ausstellung möchten wir Kindern und Familien zeigen, wie sich unser Verhalten hier in Europa auf andere Länder auswirkt“, erklärt Museumsleiterin Monika Lahme-Schlenger. Kinder können sich die Geschichte von Madu durchlesen. Man kann Ausstellungsstücke wie zum Beispiel ein zerlegtes Handy betrachten und Infos über Smartphones bekommen.

Außerdem gibt es Tipps, wie man bewusster mit einem Handy umgeht. Beispielsweise indem man es nicht wegwirft, sondern verschenkt. Oder indem man vor dem Kauf auf eine faire Herstellung achtet.

Das Kindermuseum „mondo mio!“ liegt im Dortmunder Westfalenpark. Mehr Infos zu Öffnungszeiten und anderen Ausstellungen findest du unterhttps://www.mondomio.de/