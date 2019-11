Eiskönigin Elsa (2.v.r.) folgt dem Ruf in den Wald. Anna, Kristoff, Olaf und Sven begleiten sie.

„Die Eiskönigin 2“ startet im Kino. Die Firma Disney verdient mit all den Produkten rund um den beliebten Kinofilm viel Geld. Olaf ist der Star.

Kinofilm „Die Eiskönigin 2“ bringt ein Wiedersehen mit Elsa

Darauf haben viele Kinder jahrelang gewartet: Endlich kommt der zweite Teil des Films „Die Eiskönigin“ ins Kino! Darin gibt es Riesen, hohe Berge und einen Wassergeist, der gezähmt werden muss. Elsa, Anna und ihre Freunde haben viele Abenteuer zu bestehen. Zusammen folgen sie einem geheimnisvollen Ruf, den Elsa hört. Die Eiskönigin hofft, so mehr über ihre magischen Kräfte zu erfahren.

So richtig weg waren Elsa und Anna und Schneemann Olaf seit dem ersten Film nicht. Denn in vielen Kinderzimmern wohnen sie die ganze Zeit. Du findest sie auf Kissen und Rucksäcken, auf Adventskalendern und Schminktischen, auf Brotboxen und Haarspangen, auf Müslis und Joghurts.

Puzzles, Spiele und mehr

„Olaf ist dabei der heimliche Star“, sagt Katrin Seemann von der Firma Ravensburger. Ihre Firma hat Puzzles, Bastelprodukte, Spiele und vieles mehr mit den Figuren hergestellt. Warum aber machen die Firmen das? Das kann der Anwalt Thomas Glückstein gut erklären. „Firmen wie Ravensburger hoffen, dass so ihre Produkte häufiger gekauft werden“, sagt er. Denn viele Kinder kennen die Eiskönigin und mögen sie. Sehen sie dann ein Produkt wie etwa ein Spiel mit den Figuren drauf, freuen sie sich und möchten es gern kaufen.

Doch diese Firmen sind nicht die einzigen, mit der Eiskönigin Geld verdienen. Auch das Film-Unternehmen Disney hat etwas davon. „Denn niemand darf einfach so ,Die Eiskönigin’ oder ,Frozen’ auf sein Produkt schreiben“, sagt Thomas Glückstein. Disney hat nämlich Rechte an dem Titel und den Zeichnungen der Figuren. Also ist nur Disney berechtigt, diese zu verwenden.

Disney muss erst die Erlaubnis geben

Will nun eine andere Firma eine Olaf-Figur oder ein 3D-Puzzle des Schlosses Arendelle herstellen, muss sie Disney fragen. Selbst wenn jemand ein Theaterstück oder eine Eis-Show zum Thema Eiskönigin aufführen will, ist das nötig. Disney kann das erlauben, bekommt aber Geld dafür. Das nennt man eine Lizenz.

Für Disney sind all die Fan-Artikel sogar doppelt interessant! Denn wenn etwa eine Schülerin jeden Tag mit einem Elsa-Rucksack rumläuft, macht sie die ganze Zeit Werbung für den Film.

